伊朗血腥鎮壓「傳逾6千亡」！川普祭關稅巨棒、空襲成選項 美籲公民立即離境

伊朗爆發大規模反政府示威，有消息指出，死亡民眾總數恐逾6000人。美國總統川普宣布，任何與伊朗進行商業往來的國家，都加徵25％關稅，「即刻生效」；而白宮新聞秘書李威特也表示，總統正考慮對伊朗採取軍事行動，「空襲只是眾多選項之一」，但外交仍是首選途徑。同時美國也發布安全警報（Security Alert），呼籲所有美國公民「立即離開伊朗」。

川普稍早宣布，任何與伊朗進行商業往來的國家，都加徵25％關稅，「即刻生效」。在這之前的數小時，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）告訴記者，「川普總統的一項長處，就是讓所有選項都擺在檯面上，而空襲只是眾多選項之一」；但她也表示，外交仍是美國政府的首選途徑。

李維特也提到，川普政府私下接收到來自伊朗的訊息，與該政權對外的公開說法有所不同。她表示，「伊朗政權的公開言論，與美國政府私下收到的訊息大相徑庭；我認為總統有興趣進一步探究這些私下訊息的內容。」

當記者追問總統川普對伊朗的具體目標時，李維特則回應，總統不希望看到伊朗人民在德黑蘭街頭慘遭殺害。「他已明確表示，他絕對不希望看到人民在德黑蘭街頭被殺，遺憾的是，這正是我們目前目睹的情況。」

她同時證實，川普的首席特使魏科夫（Steve Witkoff）目前是、且「未來將繼續」作為與伊朗外交討論中的關鍵角色。

此外，由於伊朗抗議活動升溫，美國伊朗虛擬大使館（U.S. Virtual Embassy Iran）也發布安全警報（Security Alert），抗議活動可能轉向暴力，導致逮捕與受傷，呼籲所有美國公民「立即離開伊朗」；然而各大航空公司持續限制或取消往返伊朗的航班，可考慮經陸路前往亞美尼亞或土耳其離開伊朗。

