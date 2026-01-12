即時中心／林韋慈報導

伊朗政局動盪不安，起初因貨幣崩盤引發的經濟抗議，演變成抵抗獨裁統治的全國性抗爭，如今正進入關鍵期，國際社會關注是否將結束最高領袖阿里・哈米尼的長達40年的宗教統治。目前已有許多女性走上街頭抗爭，據外媒報導，估計約有2000人喪生。女性上街的影像也瘋傳國際社會。儘管伊朗已全面封鎖網絡，民眾仍透過星鏈（Starlink）傳遞抗爭訊息。

據外媒今（12）日報導，伊朗政府已展開血腥鎮壓，首都德黑蘭的街道與醫院被屍體塞滿。美國前總統川普（Donald Trump）也於台灣時間12日表示，伊朗領導人曾致電表達「希望談判」，但他透露，雖然會議正在安排中，但美國政府可能採取在會議前採取行動。

當地醫院表示，醫療機構已被死傷者擠爆，現場宛如煉獄。醫療人員形容場面「極其可怕」，甚至傳出家屬若想領回遺體，需支付約22萬台幣的費用。

女性在此次抗爭中的角色備受矚目。過去，伊朗是中東地區西化程度較高的國家，女性可自由上學與工作，且不必佩戴面紗。然而，1979年伊斯蘭革命推翻君主制，首任最高領袖阿亞圖拉・魯霍拉・何梅尼（Ayatollah Rouhallah Khomeini）掌權。何梅尼於1989年逝世後，阿亞圖拉・阿里・哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）接任，至今已統治近四十年。作為最高領袖，哈米尼擁有對所有國家與宗教事務的最終裁決權。

海外流亡王儲芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）亦曾透過影片號召民眾上街，引發德黑蘭等地群眾高喊「國王萬歲」及「巴勒維必回歸」等在伊斯蘭共和國屬禁忌的口號。10日，一名年輕女學生在街頭抽菸焚燒哈米尼肖像的影片流出後被瘋傳，甚至被二創成多種版本，成為此次抗爭的象徵。

然而，根據外媒報導，又有一名23歲的伊朗女大學生阿米尼安（Rubina Aminian）遭行刑式槍決，阿米尼安就讀於德黑蘭的學院，參與抗爭之時，遭背後式槍擊。其家屬從西部城市趕來首都，原本要將她帶回家鄉下葬，但到家後發現安全部隊已在老家外等候，禁止為阿米尼安舉行葬禮，令親屬最終只能將遺體埋在路邊。









原文出處：快新聞／伊朗血腥鎮壓！女性上街抗議焚燒哈米尼肖像 女大生遭行刑槍決

