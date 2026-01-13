伊朗血腥鎮壓！屍體倉庫堆滿黑袋 17歲青少年抗議遭爆頭...腦漿噴一地「死因還被造假」

受害青少年阿米爾·阿里海達里（圖）在抗議中被血腥鎮壓身亡，然而其死因卻被官方造假。（翻攝自X）

「他們野蠻攻擊人民，因為他們想要讓人民的聲音消失。」

伊朗近期大規模反政府示威持續升溫，但抗議行動遭到政府以極端手段鎮壓，引發國際關注。德黑蘭郊區的卡赫里扎克法醫中心，現場堆滿數百具黑色屍袋，民眾試圖在絕望中辨認親人。人權組織初步估計，鎮壓已造成約650人死亡，網路與通訊幾乎完全被切斷，消息流通極度受限。

德黑蘭法醫中心慘況如何？

據《天空新聞網》報導，卡赫里扎克法醫中心外頭，小貨車與大型車輛持續運送遺體，黑色屍袋堆疊如山。家屬與民眾在倉庫間穿梭，企圖辨認遺體上的標記或特徵，許多家庭在失去親人的悲痛中徘徊。人權官員指出，類似的場景可能在伊朗全境各地重複發生。

17歲少年遭槍殺與毆打 死亡證明疑造假

一名17歲少年阿米爾·阿里海達里在克爾曼沙市參與抗議時遭維安部隊射殺，子彈貫穿心臟，奄奄一息時還遭槍托重擊頭部，造成腦漿外溢。家屬指出，官方死亡證明卻註明少年是「從高處墜落死亡」，引發親屬不滿與國際關注。

便衣警察街頭射擊 學生多數昏迷

現場影片顯示，便衣警察在克爾曼沙市街頭對抗議群眾開槍，多名青少年學生受傷甚至昏迷。阿米爾的表哥迪亞科·海達里指出，多位少年的朋友亦在抗議中喪生，警方行動意在壓制民眾聲音，導致大規模死傷。

巴士運送500具屍體 家屬被迫辨認

據家屬透露，當局動用市區巴士運送抗議死者至塔勒加尼醫院太平間，現場擠滿約500具屍體。親屬必須在眾多屍體中辨認親人，情況令人心碎，也凸顯伊朗全國鎮壓規模之巨大。

