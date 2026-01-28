伊朗血腥鎮壓「恐近4萬人喪生」屍橫遍野 煉獄畫面曝

伊朗今年1月初對全國反政府示威展開的強力鎮壓，實際死亡人數恐遠高於官方說法。（示意圖／unsplash）





伊朗今年1月初對全國反政府示威展開血腥鎮壓，最新調查報告指出，實際死亡人數恐遠高於官方說法，可能已有超過3萬6500人喪生，被形容為伊斯蘭共和國成立以來最嚴重的一次內部暴力事件。

報告指出，1月8日至9日，伊朗各地爆發反政府抗議，民眾不滿長期的經濟困境與高壓統治。安全部隊隨即動用實彈清場，在多座城市向示威者開火，短短兩天內死傷慘重。

《伊朗國際》（Iran International）引述多名知情人士說法指出，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）內部文件已承認，鎮壓行動造成逾3萬6000人死亡，消息來源包括最高國家安全委員會相關人士。該媒體並透過政府內部通報、醫療紀錄、地方回報及目擊者訪談交叉驗證，認為死傷遍及全國超過400座城市與城鎮。

其中拉什特市通報死亡人數超過2500人，馬什哈德至少1800人喪生。首都德黑蘭尚無官方統計，但網路上已流出停屍間堆滿屍袋的畫面，引發外界關注。報告同時指出，鎮壓期間安全部隊曾闖入醫院逮捕受傷示威者，部分藝人與公眾人物亦遭拘留。

儘管伊朗官方近期淡化死傷規模，但革命衛隊內部紀錄顯示，實際數字與對外公布存在明顯落差。相較之下，美國人權組織「人權行動者新聞社」（HRANA）目前僅確認5137人死亡；伊朗政府則宣稱死亡人數為3117人，並稱其中僅2427人屬於「無辜者」。

聯合國伊朗人權狀況特別報告員邁・佐藤亦曾警告，根據醫療系統回報，死亡人數可能高達2萬人以上。由於伊朗當局在鎮壓行動展開當天即實施全國性網路封鎖，外界至今仍難以全面掌握實際傷亡情況。

