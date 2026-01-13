伊朗血腥鎮壓！斷網大屠殺六千人 遺體滿街宛如煉獄

（記者許皓庭／綜合報導）伊朗近期爆發的大規模反政府示威活動遭到軍方強力鎮壓。截至 1 月 10 日的統計顯示，這場血腥衝突造成的死亡人數恐怕已突破 6,000 人。儘管伊朗政府持續實施通訊管制並封鎖網路，試圖掩蓋鎮壓真相，但近期流出的手機影像揭露了安全部隊動用裝載機關槍的卡車掃射群眾，多處街道與法醫中心甚至出現遺體堆疊的駭人畫面，現場情勢極其嚴峻。

根據《時代雜誌》報導，伊朗安全部隊在全境範圍內針對示威者動用致命武器，不僅直接使用實彈鎮壓，更傳出以重型機槍對街道進行無差別掃射。雖然當局嚴格限制網路與手機通訊，但仍有民眾冒險將慘烈的現場影像傳出。最新曝光的影片顯示，在德黑蘭南部的卡里札克法醫中心（Kahrizak Forensic Medical Center），停車場與鄰近街道布滿了尚未安葬的罹難者遺體，慘況令人觸目驚心。

廣告 廣告

關於確切的罹難數字，各方數據存在差異。總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）指出，目前已知至少有 538 人死亡，其中包括 490 名平民，另有逾萬人遭到拘留。然而，由海外學者與專業人士組成的調查團體根據德黑蘭多家醫院的內部通報估算，若計入未經通報即送往太平間的遺體，實際死亡人數可能已高達 6,000 人。醫療人員透露，大量送往醫院的傷患身上皆布滿彈孔，顯示軍方執法手段極端。

此外，伊朗當局在政治語境上也出現顯著轉變。為了將武力鎮壓合理化，政府已將抗議者的稱呼從「暴徒」升級為「恐怖分子」，並以此為由加強打擊力道。國際人權組織警告，在全國性斷網的掩護下，殺戮行動可能比外界預期的更加廣泛且殘酷。目前國際社會正密切關注德黑蘭當局的動向，並呼籲立即停止對平民的武力行為。

即便面臨致命威脅，伊朗 31 個省分、超過 570 處地點仍持續湧現抗爭浪潮。這波源於通膨不滿、進而演變成挑戰神權統治的示威，已對伊朗政權構成自 1979 年以來最大的管治挑戰。截至今日（13日），伊朗官方仍未對具體的傷亡數據做出正式回應，但在網路通訊受限的環境下，真實的受難情形恐仍埋藏在封鎖線之後。

更多引新聞報導

首颱生成機率曝！本週逐日回溫至28度 下週再轉冷

知名女星晚景淒涼！未婚生子後沉淪阿公店陪酒 靠撿回收度日惹鼻酸

