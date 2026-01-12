伊朗血腥鎮壓！醫護心碎「來不及CPR」：屍體多到停屍間放不下

國際中心／黃韻璇報導

伊朗民眾為了抗議通貨膨脹走上街頭，超過185個城市加入抗爭，政府選擇血腥鎮壓，甚至全面封鎖網路，保守估計48小時內恐釀成2000人死亡，外媒就曝光伊朗目前慘況，醫護表示，醫院人滿為患，全是死傷的抗議者，甚至來不及CPR，遺體多到停屍間都放不下。

據《BBC》報導，伊朗多家醫院工作人員透露，由於大規模反政府示威活動持續進行，醫院擠滿死傷病人，德黑蘭一家醫院的醫務人員透露，「年輕人的頭部和心臟都遭到了直接射擊」，還有兩名醫護人員表示，他們治療了實彈和霰彈槍造成的槍傷。

抗議活動蔓延超過100多個城鎮，德黑蘭一家醫院的工作人員描述了醫院內的可怕場景，直言「傷者多到，工作人員根本沒有時間進行CPR，許多人剛被送到急診室病床就倒下了，子彈直接射中了年輕人頭部、心臟，當中很多人甚至都沒能撐到醫院」。

醫護心碎道，由於屍體數量太多、停屍間的空間根本不夠，屍體只能堆疊在一起，停屍間放滿後屍體被堆放在祈禱室，且醫院工作人員透露「死傷者都是年輕人，我不敢看，他們都是20至25歲」。

人權組織HRANA統計，過去兩週抗議期間有超過1萬600人遭到拘留，至少已造成至少538人死亡，不過由於資訊遭到封鎖，確切數字仍難以掌握。此外，川普近日公開表示，若為保護和平示威者，不排除對伊朗採取軍事行動。川普也在社群媒體上聲援抗議群眾，稱伊朗「正以前所未有的方式看見自由」，並表示美國「隨時準備提供協助」。

