伊朗血腥鎮壓1.65萬人慘死！傳「中國記者慘遭圍毆」瘋傳

國際中心／綜合報導

伊朗各地抗議浪潮持續擴大，近期政府鎮壓行動造成的傷亡規模，被指遠超外界原先預期，至少已有1萬6500名示威者喪生，另有約33萬人受傷，其中多數死傷集中在短短兩天之內，被形容為伊朗神權體制47年來最血腥、也最嚴厲的一次鎮壓行動。此外，近日網路上也流傳一段相關影片，畫面顯示一名中國央視記者在伊朗疑似遭到攻擊，影像在中國抖音平台曝光後，引發大量網友討論與各種揣測。

根據《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）引述伊朗醫界人士取得的一份最新報告指出，伊朗近期鎮壓行動造成的死傷規模遠超外界想像，至少有1萬6500名示威者喪命，另有約33萬人受傷。其中，多數傷亡集中發生在短短兩天內，被形容為伊朗神權政權47年來最血腥、也最殘酷的一次鎮壓行動。伊朗總統裴澤斯基安18日發表強硬談話，警告任何「不公正的侵略行為」都將引發德黑蘭的嚴厲回擊，並強調，若最高領袖遭到攻擊，將被視為對國家發動全面戰爭。

廣告 廣告













同日，司法部門發言人賈漢吉爾在記者會上表示，當局已認定部分行為構成「與真主為敵」，這是伊斯蘭刑法中最嚴重的罪名之一。外界解讀，這番說法意味著，部分在動亂中被捕者可能面臨處決。這一連串表態，被認為與美方近期言論有關。美國前總統川普17日接受媒體專訪時直言，伊朗「應該尋找新的領導人」，並多次警告，若示威者遭到殺害或處刑，美國不排除採取介入行動。對此，伊朗最高領袖哈米尼回應表示，美國總統川普才是罪犯，應為伊朗的傷亡、破壞，以及對伊朗人民的誹謗負起責任。

此外，近日網路上流傳一則相關貼文，聲稱中國央視記者在伊朗疑似遭到攻擊，相關關鍵字隨即在中國抖音平台瘋傳，引發討論。部分網友揣測，伊朗民眾對現行政治體制的不滿情緒高漲，加上伊朗政府與中國關係密切，而中國官媒過去曾將示威者形容為「暴亂者」，不排除因此引發反感，使該名記者成為衝突目標。不過，經查核多方公開資訊，包括中國官媒央視、BBC 與Reuters 等主流媒體，均未見有中國記者在伊朗遭到實際肢體攻擊或攝影設備被破壞的明確報導。相關畫面目前缺乏可靠來源佐證，事件真實性仍有待釐清。









原文出處：伊朗血腥鎮壓1.65萬人慘死！傳民眾怒火失控「中國記者慘遭圍毆」瘋傳

更多民視新聞報導

今年第一次！美國第七艦隊證實2軍艦通過台灣海峽

台男拿「退伍令」去中國蹭軍人免費！1句反殺小粉紅脫口：台灣不是…

中天主播林宸佑觸國安法收押…綠色恐怖謠言四起 議員示警這一事

