伊朗表示已經沒有在進行濃縮鈾行動 指美國缺乏誠意談判

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）週日（16日）表示，以朗已經沒有在進行挪縮鈾的行動。但是美國目前對待德黑蘭的方式，並未顯示出準備進行「平等和公正談判」的意願。先前，美國總統川普在上週曾暗示美國與伊朗可能舉行會談。

在回答一位正在伊朗訪問的美聯社記者的提問時，阿拉奇針對以色列和美國在6月轟炸其濃縮設施後，伊朗核計畫的現狀，給出了至今最直接的答案。

阿拉奇說：「伊朗沒有任何未申報的核濃縮活動。我們所有的設施都處於國際原子能總署（IAEA）的保障和監測之下。由於我們的設施，我們的濃縮設施已經遭到襲擊，所以現在沒有進行任何濃縮活動。」

當被問及伊朗需要什麼條件才能繼續與美國及其他國家談判時，阿拉奇表示，伊朗關於其核計劃的訊息仍然「明確」。

在同一會議上，外交部副部長哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）指責華府正以「作秀式的談判」來追求其戰時目標。

阿拉奇說：「美國不能指望透過談判得到在戰爭中無法獲得的東西。」他補充說：「伊朗永遠準備好參與外交，但不是被人發號施令的談判。」

外長阿拉奇接著說：「伊朗和平用途使用核技術，包括鈾濃縮的權利是不可否認的。我們擁有這項權利，並且將繼續行使這項權利。我們希望國際社會，包括美國，能夠承認我們的權利，並理解這是伊朗不可剝奪的權利，我們永遠不會放棄我們的權利。」

除了美聯社，伊朗向英國以及其他國家主要媒體記者特別核發記者證，參加這場伊朗的高層會議。

這次會議由隸屬於伊朗外交部的政治與國際研究機構主辦，主題為「國際法受到攻擊：侵略與自衛」。會上發表了伊朗政治分析家的論文，闡述了德黑蘭對6月12天戰爭的看法。

開會地點位於「蘇萊曼尼將軍烈士大樓」，大樓是以這位在2020年被美國無人機擊斃的革命衛隊領導人命名。通往會場的走道兩旁，擺放著以色列在戰爭期間殺害兒童的照片。

然而，伊朗在戰後面臨著一個艱難的時刻。以色列摧毀了伊朗的防空系統，這可能替未來進一步的空襲打開了大門。與此同時，經濟壓力與社會變革持續挑戰著伊朗的什葉派神權政體。到目前為止，政府仍未決定是否強制執行強制佩戴頭巾法或提高政府補貼汽油的價格，這兩者在過去都曾引發全國性的抗議活動。

