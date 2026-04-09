伊朗被迫開啟荷莫茲海峽重擊共軍信心？意外揭露台灣海峽不可能被封鎖

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國際中心／綜合報導

美伊8日達成停火協議，卻因以色列空襲黎巴嫩，致使伊朗揚言退出並再度封鎖荷莫茲海峽。資深媒體人莊豐嘉對此分析，伊朗先前被迫重開海峽的窘境，意外凸顯台灣海峽具備不可封鎖性，此舉恐已重擊中共解放軍犯台信心。

根據《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim News Agency）等外媒報導，美國總統川普（Donald Trump）宣布停火數小時後，以色列隨即在10分鐘內對包含貝魯特在內的黎巴嫩城鎮展開百次密集空襲，目標直指真主黨的精銳部隊與無人機陣地。

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此舉引爆德黑蘭（Tehran）當局怒火，知情人士指出，伊朗認定以色列公然違背涵蓋全戰線的停火規範，正審慎評估撕毀協議的可能性。伊朗議會國家安全委員會發言人雷扎伊（Ebrahim Rezaei）更強硬要求立即中斷荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運，強調「若無全面停火，便全面開戰」。德黑蘭官方亦嚴厲質疑華府，認為美國若非無力牽制以色列，便是在暗地裡默許其侵略行徑。

這場原訂於10日在巴基斯坦（Pakistan）展開談判的中東衝突，其餘波更蔓延至印太地區的戰略思維。資深媒體人莊豐嘉在網路節目《矢板明夫Newtalk》中剖析，美方原期望能以「外科手術式」快速解決爭端，但戰事若持續膠著，將嚴重損及美國利益。

然而，伊朗早前在美國施壓下解除荷莫茲海峽封鎖的發展，為台灣帶來極大的戰略鼓舞。他點出，相較於僅作為石油運輸要道的荷莫茲海峽，台灣海峽承載著全球近50%的龐大貨運量，且握有關鍵晶片命脈；若中共解放軍企圖實施封鎖，勢必面臨全世界的強力反撲。加上美軍在第一島鏈北有日本、南接菲律賓的嚴密防禦網，共軍欲實質掌控台海的難度極高。

針對外界盛傳中國國家主席習近平可能於2027年發動台海戰爭的言論，莊豐嘉由美軍近期撤離朝鮮半島薩德系統（THAAD）及重新部署駐日兵力的舉動觀察，研判美方情報顯示短期內並無開戰風險。事件的最終總結顯示，中共在軍事準備與實力上尚未完備，而中東局勢的演變不僅大幅提升了台灣的防衛底氣，更讓解放軍見識到輕易挑起國際海域封鎖戰將面臨的嚴峻後果與難度。

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