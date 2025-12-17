伊朗諾貝爾和平獎得主再度被捕 家屬控警方多次毆打頭部

2023年在獄中獲得諾貝爾和平獎的伊朗記者穆哈瑪迪（Narges Mohammadi），直到去（2024）年年底才以健康因素暫時獲釋。不過她12日出席伊朗人權律師阿里科迪（Khosrow Alikordi）的追悼會時，公開質疑阿里科迪死因可疑，隨即再次遭伊朗政府逮捕。

據目擊者稱，穆哈瑪迪在追悼會中，遭到約15名便衣人員以棍棒和警棍毆打、拉扯頭髮。

穆哈瑪迪家人也轉述她14日聯繫時告知的遭遇，穆哈瑪迪稱她多次遭到警察毆打，導致臉部與頸部受傷，並兩度被送往醫院急診室，且她至今仍不清楚遭哪個單位逮捕。

穆哈瑪迪的兄弟表示，他們曾試圖說服關押單位允許第三方醫生為穆哈瑪迪檢查，確認她的頭部及其他器官沒有內出血，但還沒獲得同意，「我們非常擔心她的關押方式、地點以及受到的對待。」

諾貝爾委員會對此事也發聲關切，呼籲伊朗當局說明穆哈瑪迪的下落，並應無條件將其釋放。

伊朗政府13日時宣稱，是因該追悼聚會中有人高喊「違規口號」，才會下令暫時拘留39名參與者，並指拘捕穆哈瑪迪是保護她免受群眾傷害的「預防性措施」。

現年53歲的穆哈瑪迪身兼記者與人權運動家，根據諾貝爾委員會資料，她從2003年加入另一位伊朗籍和平獎得主伊巴迪（Shirin Ebadi）創立的人權捍衛者中心後，便持續協助被監禁的抗議人士、反對死刑，以及爭取伊朗婦女權利；據穆哈瑪迪基金會記錄，她已遭伊朗政府逮捕13次、判處超過36年有期徒刑及154下鞭刑。

穆哈瑪迪2023年獲頒諾貝爾和平獎的理由，即為表彰其「積極反抗伊朗壓迫女權、推動人權」，但當時她仍被伊朗當局關押在監獄中，最終由子女出席代為領獎。

此外，穆哈瑪迪在今（2025）年7月時，即曾向諾貝爾委員會表示，收到伊朗當局的死亡威脅，稱若她不停止在伊朗境內的公開活動、停止在國際媒體前露面、停止所有支持民主或人權等言論，將對她進行人身消滅。

穆哈瑪迪的丈夫拉馬尼（Taghi Rahmani）批評，當局對穆哈瑪迪的逮捕行動不僅違反人權，甚至帶有報復性質，也指出近期伊朗政府的鎮壓行動越發強烈。