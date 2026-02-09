伊朗諾貝爾和平獎得主穆罕默迪被加刑七年半

（德國之聲中文網）伊朗諾貝爾和平獎得主納爾吉斯·穆罕默迪（Narges Mohammadi）

的律師周日（2月8日）透露，伊朗已對她加判數年監禁。

穆罕默迪於2月2日開始絕食，以抗議她的監禁條件以及無法與律師和家人通話。之後，關於她將被延長刑期的消息傳出。近日，穆罕默迪因身體狀況惡化被送往醫院，隨後又被送回監獄。

她的律師怎麼說？

納爾吉斯·穆罕默迪的律師穆斯塔法·尼利（Mostafa Nili）在X網站上表示，穆罕默迪“因‘聚眾和串謀’被判處六年監禁，因宣傳活動被判處一年半監禁，並被禁止出境兩年。”

廣告 廣告

根據伊朗法律，刑期將合並執行。

納爾吉斯·穆罕默迪基金會稱此次司法程序是一場“虛假審判”。

該基金會在聲明中引述尼利律師的話說，“穆罕默迪女士表示，她三天前因身體狀況不佳入院治療，隨後被送回拘留中心......當她開始講述最近事件的細節以及她如何被捕時，電話被掛斷了。”

納爾吉斯·穆罕默迪基金會表示，加上這些新的指控，穆罕默迪的刑期累計已超過44年。

納爾吉斯·穆罕默迪是誰？

53歲的穆罕默迪數十年來一直致力於人權事業，為女性爭取權益。在過去的25年，她因公開反對伊朗使用死刑和對女性的強制性衣裝規定而多次受審和入獄。2023年，當時在獄中的穆罕默迪獲頒諾貝爾和平獎。去年12月，她在參加人權律師霍斯羅·阿裡科爾迪（Khosrow Alikordi）的追悼會時被安全部隊逮捕。阿裡科爾迪的死因至今仍存在爭議。

伊朗方面尚未對此事發表評論。

（美聯社、德新社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正