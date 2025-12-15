伊朗諾貝爾和平獎得主遭暴力逮捕 家屬稱兩度送醫

伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪(Narges Mohammadi)的家屬今天(15日)表示，穆哈瑪迪12日遭安全部隊暴力逮捕後，因遭受重擊，兩度被送往醫院急診。

家屬向「納爾吉斯基金會」(Narges Foundation)指出，穆哈瑪迪在遭拘留過程中遭到安全人員毆打，傷勢嚴重。

穆哈瑪迪是伊朗知名人權活動人士，長期爭取女性權利並反對死刑，於2023年仍在獄中服刑期間獲頒諾貝爾和平獎。

她去年底因健康因素獲准暫時出獄接受治療，但12日再度遭到逮捕，原因是她公開譴責律師阿里科迪(Khosrow Alikordi)的可疑死亡。

伊朗東北部城市麥什赫德(Mashhad)檢察官赫馬蒂法爾(Hasan Hematifar)13日表示，穆哈瑪迪與阿里科迪的兄弟在該名律師的追思儀式上發表「挑釁言論」，並煽動在場人士高喊「打破社會慣例」的口號，擾亂社會秩序。

納爾吉斯基金會在社群平台X發文表示，穆哈瑪迪於13日晚間致電家人，稱自己不斷遭受猛烈毆打，以致兩度被送往醫院急診。

基金會指出，通話時穆哈瑪迪身體狀況不佳，顯得相當虛弱。

穆哈瑪迪也向家人表示，她被指控「與以色列政府合作」，並在拘留期間收到安全部隊的死亡威脅，因此已要求律師團隊就逮捕過程的暴力行為提出正式申訴。

截至目前，伊朗當局尚未對相關指控作出回應。(編輯：許嘉芫)