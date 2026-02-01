伊朗證實正與美接觸 川普：是否開打看狀況、不會告訴盟友

2019年11月19日，美國航空母艦林肯號（左）帶領其他美艦和英國海軍驅逐艦衛士號（HMS Defender）穿越 荷莫茲海峽。美聯社



美國總統川普對伊朗蓄勢待發，由航空母艦林肯號為首的打擊群已在伊朗外海，施壓伊朗與美國進行核談判。不過是否真的會動手，川普週六（1/31）表示，伊朗已經在與美國對話，看看情況再說，也不會把計畫告訴中東區域盟友。

川普週六告訴《福斯新聞》：「我們不會把計畫告訴中東盟友。如果我透露給他們，那就像我透露給你一樣糟糕，或者甚至更糟。不過你看，計畫是這樣走的：伊朗正與我們談話，我們會看看有沒有可施力的地方，否則大家就走著瞧……我們有一支強大艦隊就擺在那，比我們派去委內瑞拉的還大。」

中東盟友對於伊朗與美國的談判會否有成果，畢竟伊朗常常尋求談判，但最後都只是拖延戰術。川普對此表示：「話是沒錯，但他們都來談了，我們就拭目以待。上次談判時，我們是想讓他們放棄核武，但沒成功，現在我們換了一種方法，就看看結果會怎樣吧。」

路透社報導，伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani）週六也在社群平台X表示，與美方的談判有所進展，「與媒體刻意炒作的氛圍相反，談判架構正在成形」，不過他沒有提供更多細節。

拉里賈尼可能是負責對外扮白臉，由伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）對內扮黑臉。裴澤斯基安週六稍早才在國家電視台直播裡痛批，美國、以色列和歐洲領袖試圖「挑釁、分裂、提供資源」給伊朗抗爭者，撕裂伊朗社會。

伊朗日前因國幣匯率暴跌、經濟惡化而發生大規模示威，民眾遭到當局強力鎮壓。這場抗爭給了川普施壓伊朗的機會，川普最初表示，若伊朗大規模處決示威民眾，美國將有軍事行動；川普後來陸續表示，伊朗已經取消處決被補的示威者，但伊朗仍必須針對核武發展問題達成協議，否則他將發動比去年美國派B-2轟炸機空襲伊朗核設施更嚴重的攻勢。

美軍在中東部署狀況

據美聯社整理，美軍目前已在中東部署強大軍力。航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）和3艘飛彈驅逐艦組成的打擊群上週一（1/26）從南海抵達阿拉伯海，與3艘美國驅逐艦會合，附近還有3艘濱海戰鬥艦。

林肯號打擊群的到來，意味著美國在中東地區的兵力新增5700人。美國在中東有多個軍事基地，在卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）就有幾千人，是美國中央司令部的前線指揮部。

除了船艦，美國空軍F-15E打擊鷹（Strike Eagle）戰機也已部署到中東；航空數據分析專家也觀察到，有數十架美國軍用運輸機正飛往中東；美國盟友英國的颱風戰鬥機（Eurofighter Typhoon）上週也前往卡達烏代德空軍基地。這些調動和去年美國空襲伊朗核設施時相當類似，當時轟炸了伊朗核設施後，伊朗就朝烏代德空軍基地發射飛彈以示報復。

