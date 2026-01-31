伊朗警告勿動武、稱核技術「不可能被消除」川普：他們正與美接觸

美國總統川普。 圖：取自白宮直播影片（資料照）

[Newtalk新聞] 伊朗近日爆發全國性抗議活動，引發1979年伊斯蘭革命以來最血腥的鎮壓，美國隨後向波斯灣地區部署更多軍力，已派遣以航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）為首的海軍戰鬥群至伊朗沿岸外海，這項部署引發外界對美伊可能爆發直接衝突的關切，美國總統川普（Donald Trump）今天表示，伊朗正在與美國「談話」。

川普此前在伊朗當局鎮壓反政府抗議、造成重大傷亡後揚言將出手干預，全球對波斯灣局勢是否引爆直接衝突的高度關注，川普在接受福斯新聞（Fox News）訪問時提到：「（伊朗）正在與我們談話，我們會看看能否有所作為，不然就看看會發生什麼…我們有一支大型艦隊在那裡。」並指出：「他們正在談判。」

川普補充，基於安全考量，美方沒有將可能進行攻擊的行動計畫告知該區域盟友。他說：「我們不能告訴他們計畫內容。如果我把計畫告訴他們，幾乎就跟告訴你一樣糟，其實可能更糟。」川普稍早指稱，他認為伊朗將傾向就其核子及飛彈計畫達成協議，而非面對美國軍事行動；德黑蘭方面則重申，只要飛彈及防禦力不列入議題範圍，願意重啟核談判。

根據法新社報導，伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani）在社群平台X發文寫道：「不同於媒體刻意炒作的輿論戰，有關談判的結構性安排正持續取得進展。」在此之前，克里姆林宮剛證實拉里賈尼已在莫斯科與俄國總統普丁（Vladimir Putin）舉行過會談。

不過，伊朗陸軍司令哈塔米（Amir Hatami）今天稍早則警告美國及以色列不得輕舉妄動，他透過伊朗通訊社（IRNA）強調，伊朗部隊「已處於完全防禦及軍事戒備狀態」。「敵人」若犯錯，無疑將危及自身安全、區域安全，以及猶太復國主義政權（以色列）的安全，而伊朗的核子技術與專業「不可能被消除」。

