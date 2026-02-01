伊朗警告區域戰爭風險 美、以最高將領密會
[NOWnews今日新聞] 伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）1日表示，該國近期的抗議示威活動受到美國、以色列的煽動，警告美國對伊朗的任何攻擊，都可能演變成「區域戰爭（regional war）」。對此，美國總統川普（Donald Trump）則回應，伊朗應盡快針對核計劃達成協議，否則就等著看後續會發生什麼事。
綜合《NBC》、《路透社》等外媒報導，哈米尼已過週日公開露面，透過國家電視台發表演說，宣稱近期由外部勢力煽動的「政變」已被鎮壓，強調伊朗無意攻擊任何國家，但也不畏懼美國的威脅，若美方真的對伊朗發動襲擊，伊朗也會予以有力回擊，將導致緊張局勢持續升溫，或許會爆發一場「區域戰爭」。
對此，川普在同一天接受傳媒提問時，針對哈米尼的言論，回應道：「他當然會這麼說，但我們（美國）有世界上最大、最強的艦艇在那，距離很近，幾天之內就能達成協議。」
川普並補充說，如果沒能達成核協議，外界就等著看哈米尼有關「區域戰爭」的預測是否正確。
美國、伊朗關係持續緊張之際，有匿名官員向《路透社》透露，美國和以色列的最高將領，美國參謀長聯席會議主席凱恩（ Dan Caine）、以色列國防軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir），上週五（1月30日）曾在美國國防部進行閉門會談，但沒有說明細節。
報導並提到，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）已過週日也剛與扎米爾，針對區域局勢、以色列軍方因應各種可能情境的作戰準備進行討論。
Trump says if Iran doesn't agree to nuclear deal, 'we'll find out' whether U.S. attack would spark a regional war
Top US, Israeli generals meet at Pentagon amid soaring Iran tensions
