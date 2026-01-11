伊朗警告川普！揚言若美方發動攻擊 將針對以色列、駐以美軍進行反擊

伊朗反政府示威持續延燒之際，美國總統川普（Donald Trump）曾表示伊朗「麻煩大了」，強調美方正密切關注局勢，若伊朗政府殺害示威者，美國將介入並予以迎頭痛擊。川普也在Truth Social發文稱伊朗人民正「尋求自由」，並表示美國已準備好提供協助。

在此背景下，《路透社》報導指出，伊朗國會議長向國會表示，伊朗已警告川普，若美方對伊朗發動任何攻擊，德黑蘭將對以色列及區域內美軍基地進行反擊，並稱其為「合法目標」。

同時，路透社引述消息人士說法指出，以色列目前已提高警戒，因應美國介入、支持伊朗全國性抗議運動的可能性。

