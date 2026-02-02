伊朗警告恐爆中東區域戰爭 川普：盼達成協議

伊朗最高領袖哈米尼警告，如果美國攻擊伊朗，將會引發區域戰爭。美國總統川普對此回應，他仍希望能與伊朗達成協議。（圖／美聯社）





此刻全球也關注，美國與伊朗關係緊張，伊朗最高領袖哈米尼警告，如果美國攻擊伊朗，將會引發區域戰爭。美國總統川普對此回應，他仍希望能與伊朗達成協議。

面對美國近期在中東地區加強軍隊部署，伊朗最高領袖放話了。伊朗最高領袖哈米尼：「美國人也應該知道，如果他們發動戰爭，就將是區域戰爭。」

哈米尼指出，雙方分歧將可能引發衝突，但強調這一切不是伊朗先開始的。伊朗最高領袖哈米尼：「我們不是衝突發起者，不想施壓任何人，也不想攻擊任何國家，但伊朗民族將對任何貪婪、想攻擊和騷擾的人給予強烈打擊。」

廣告 廣告

伊朗也針對歐盟將伊斯蘭革命衛隊列為恐怖組織的決定，宣布把所有歐盟國家的武裝部隊視為恐怖組織來反制。美國總統川普：「希望我們能達成協議，如果沒能達成協議，我們就能知道哈米尼說的對不對。」

川普淡化哈米尼的警告，伊朗外長也對達成協議，表達樂觀態度，美伊持續對話，仍有機會避免局勢進一步惡化。

更多東森新聞報導

伊朗嗆恐爆區域戰爭！川普冷回「他當然這麼說」：走著瞧

川普：美伊正在認真談 若能達無核協議就該做

伊朗高層稱「談判有進展」 軍方仍警美「已全面備戰」

