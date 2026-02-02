伊朗警告美若攻擊將引爆區域性衝突 歐盟軍隊遭列恐怖組織
伊朗領導層1日警告，若美國對其發動攻擊，將引發區域性衝突，進一步升高華府與德黑蘭之間的緊張局勢；同時，伊朗以報復性措施將歐盟軍隊列為「恐怖組織」。
據《路透社》報導，在美國總統川普（Donald Trump）多次威脅稱，若伊朗不同意核協議或未能停止殺害示威者，美方將進行干預後，美國已加強在中東地區的海軍部署。儘管伊朗的宗教統治者與川普政府之間對峙升溫，雙方均釋出準備恢復談判的訊號，區域盟友如土耳其也試圖推動降溫。
1名伊朗官員否認國營媒體《新聞電視台》（Press TV）先前報導稱革命衛隊（Revolutionary Guards）海軍將於1日與2日在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進行實彈演習的消息，並向《路透社》表示並無此計畫，相關報導不實。
伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在國家媒體引述中表示，儘管川普聲稱已向該地區派遣軍艦，「伊朗民族不會被這些事情嚇倒，伊朗人民不會被這些威脅所動搖。我們不是挑釁者，也不希望攻擊任何國家，但伊朗民族將對任何攻擊和騷擾他們的人予以沉重打擊。」
目前，美國海軍在該地區部署6艘驅逐艦、1艘航空母艦及3艘濱海戰鬥艦。此前伊朗在1月對全國性反對領導層的抗議活動進行致命鎮壓，使戰爭風險升高。《路透社》也引述多名消息人士報導，川普正權衡對伊朗採取包括針對安全部隊的精準打擊在內的選項。
川普1月31日向記者表示，伊朗正「認真地」與華府對話。數小時前，伊朗最高安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）在社群平台X表示，談判安排正在進行中，「我希望他們能談成1個可接受的協議。你可以透過談判達成令人滿意、且不涉及核武的協議。」德黑蘭方面則表示，準備展開「公平」的談判，但前提是不削弱其防衛能力。
伊朗的抗議活動最初源於西方制裁下的經濟困境，後來演變為自1979年伊斯蘭共和國（Islamic Republic）成立以來最嚴峻的政治挑戰，目前動亂在鎮壓之後已趨緩。雖然伊朗官方數據顯示與動亂相關的死亡人數為3,117人，但總部設於美國華府的人權組織「伊朗人權活動家」（HRANA）1日表示，已核實的死亡人數達6,713人。《路透社》無法獨立核實這些數字。
對此，歐洲聯盟（European Union）1月29日將伊朗革命衛隊（IRGC）列為恐怖組織。作為報復，伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）1日表示，歐盟軍隊也將被列為恐怖組織，當局將討論驅逐歐盟各國軍事武官。
他對全體身穿革命衛隊制服以示支持的議員表示：「歐洲人試圖打擊革命衛隊……實際上是搬石頭砸自己的腳。」他發言結束後，議員們則高喊「美國去死，歐洲可恥。」
