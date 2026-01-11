伊朗警告若美軍介入 將立刻發動飛彈報復攻擊

1月10日出現在網路的伊朗第二大城馬什哈德的大規模示威畫面。路透社



伊朗全境幾乎到處都在蔓延的反政府示威，週日（11日）進入連續兩週的里程碑，上街群眾看來並未減少。美國總統川普與美國政府已經警告，伊朗哈米尼神權政府如果血腥鎮壓民眾，美方已經「子彈上膛，準備開槍」。伊朗國會議長週日反而警告稱，美方如果介入，伊朗必定立刻對以色列以及美軍基地發動報復攻擊。

在直播的國會演說中，強硬派的伊朗國會議長卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）說：「如果伊朗遭到襲擊，被佔領土地（以色列）以及該地區所有的美國軍事中心、基地和船艦都將成為我們的合法目標。我們並不認為自己僅限於在行動後做出反應，我們將根據任何客觀的威脅跡象採取行動。」

這名也曾經競選過伊朗總統的議長，讚揚警察和伊朗革命衛隊（IRGC），特別是其志願民兵組織「巴斯基」（Basij），稱其在抗議期間「堅定不移」。

他警告伊朗示威民眾說：「伊朗人民應該知道，我們將以最嚴厲的方式處置他們，並懲罰那些被捕的人。」

週日上午，伊朗國家電視台效仿示威者做法，派記者出現在多個城市的街頭，展示城區街頭平靜，不過德黑蘭和第二大城馬什哈德（Mashhad）不包括在內。他們還展示了在庫姆（Qom）和加茲溫（Qazvin）舉行的支持政府的示威活動。

哈米尼已暗示即將進行鎮壓，無視美國的警告。德黑蘭在週六升級了威脅，伊朗總檢察長阿扎德（Mohammad Movahedi Azad）警告說，任何參加抗議活動的人都將被視為「真主的敵人」（Enemy of God），這是可判處死刑的罪名。伊朗國家電視台播出的聲明稱，即使是「幫助暴徒」的人也將面臨起訴。

目前並不知道美國或者以色列是否會執行軍事打擊行動幫助示威者，也不知道伊朗政權是否真的敢進行「反擊」。在去年伊朗與以色列進行的「12日戰爭」中，以色列軍大獲全勝，成功轟炸摧毀了伊朗的防空陣地、指揮中心與其他設施，伊朗反擊的飛彈與自殺無人機僅造成微弱的傷害。

伊朗也曾在去年6月針對卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）的美軍發動攻擊，遭全數攔截。而總部位於中東的美國海軍第五艦隊，則駐紮在卡達旁邊的巴林，與伊朗隔著波斯灣長期對峙。

