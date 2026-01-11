伊朗議員嗆「美國去死」！他警告川普：敢動手就報復以色列和美軍

國際中心／林奇樺報導

伊朗全國各地持續出現示威活動，至今已進入第3週，至少造成116人死亡，另有約2600人遭到拘留。美國總統川普也表示，為保護和平示威民眾，不排除介入並採取軍事行動。不過伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）就警告，若美國對伊朗發動攻擊，美軍設施以及以色列將成合法打擊目標。

伊朗街頭示威從2025年底開始不段擴大，至今已進入第3週，至少造成116人死亡。（圖／翻攝自Iran Insight官網）

根據美聯社報導，伊朗當局切斷網路與國際電話通訊，外界難以即時掌握抗議規模與現場狀況。不過據傳死傷人數以及遭拘留人數持續增加。

報導中指出，卡利巴夫在伊朗國會發言中讚揚警方與伊斯蘭革命衛隊，包括其志願性準軍事組織「巴斯基民兵」，稱其在抗議期間「堅守立場」。他並警告，當局將以「最嚴厲的方式」處理示威者，並懲處遭逮捕人員。

卡利巴夫隨後點名威脅以色列與美軍，表示若伊朗遭到攻擊，將不僅限於事後反擊，而是「根據任何客觀威脅跡象」先行採取行動。他稱，區域內所有美軍基地、設施與艦艇都將成為打擊目標。當天國會議場內，多名議員衝向主席台並高喊「美國去死」。

報導提到，川普近日公開表示，若為保護和平示威者，不排除對伊朗採取軍事行動。川普也在社群媒體上聲援抗議群眾，稱伊朗「正以前所未有的方式看見自由」，並表示美國「隨時準備提供協助」。美國《紐約時報》與《華爾街日報》引述匿名官員說法指出，川普已收到對伊朗動武的軍事選項，但尚未作出最終決定。美國國務院則發布警告表示，「不要試探川普總統的決心，他說到就會做到」。

