伊朗議長宣布 德黑蘭已將所有歐盟國家軍隊視為「恐怖組織」

歐盟先前將伊朗革命衛隊列為恐怖組織，如今伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）宣布，德黑蘭現已將所有歐盟國家軍隊視為恐怖組織，以做為報復性回應。

伊朗議會議長卡利巴夫宣布，將所有歐盟國家軍隊視為恐怖組織。（圖／美聯社）

卡利巴夫表示：「根據《反制將革命衛隊定為恐怖組織法》第七條，歐洲國家的軍隊被視為恐怖組織。」他進一步補充說，國家安全議會將討論驅逐歐盟國家軍事武官的可能性。

德國外交部長瓦德普爾（Johann Wadephul）批評伊朗的決定「毫無根據」且帶有「宣傳性質」。瓦德普爾在前往東南亞和太平洋地區訪問前表示：「那些暴力鎮壓和平抗議、處決反對派成員並將恐怖活動擴散到歐洲的人，不能用政治轉移注意力的策略來轉移批評。」他強調，德國將繼續支持伊朗尋求自由的人們，「我們不會因我們的立場而受到恐嚇。」

廣告 廣告

與此同時，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）於1日警告，若美國攻擊伊朗，將引發「區域戰爭」。塔斯尼姆通訊社引述86歲的哈米尼說：「美國人應該知道，如果他們發動戰爭，這次將是一場區域戰爭。」他強調：「我們不是挑釁者，我們不尋求攻擊任何國家。但伊朗民族將對任何攻擊或騷擾它的人給予有力的打擊。」

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則強調透過外交解決與美國緊張關係的必要性。伊朗國家通訊社（IRNA）報導裴澤斯基安在與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sissi）的電話中表示，伊朗從未尋求戰爭，現在也是。據報導，伊朗「深信戰爭不會有利於伊朗、美國或該地區」。

延伸閱讀

高市早苗將訪美 傳川普政府考慮以最高規格「國賓待遇」接待

川普掃蕩移民行動明州5歲童被捕 今獲釋返家

黃仁勳、馬斯克助力！台股農曆年節前強心針來了