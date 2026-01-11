伊朗變局印證「獨裁者不會長久」 矢板明夫：下一個是中國

即時中心／張英傑報導

伊朗政局目前動盪不安，國內抗議頻繁，通膨嚴重，資深媒體人矢板明夫在社群平台發文直言，伊朗真的正在走向變局，再次印證了幾句老話「獨裁者不會長久」、「多行不義必自斃」；他指出，下一個會是誰？從今天的趨勢來看，答案越來越清楚，就是中國。





矢板明夫說，放眼這一兩年，世界出現了一個非常明顯的趨勢，那就是，把「反美」當成國策的獨裁政權，一個接一個陷入危機。哈馬斯被重創、真主黨高層接連出事、委內瑞拉經濟崩潰、敘利亞成為廢墟、俄羅斯深陷戰爭與制裁、北韓被孤立在世界之外，現在，輪到伊朗承受全面壓力。

他指出，這並不是美國在「收割獨裁者」，而是這些政權本質上都在反對自由選舉、言論自由、人權與法治等普世價值。它們只能靠封網、封口、抓人、恐嚇人民來維持統治，遲早一定會被內部矛盾拖垮。

接著，矢板明夫直言，獨裁政權彼此之間並非真正的盟友，而是一群被現代世界拋下的失敗者抱團取暖。它們沒有經濟活力、沒有科技實力，也沒有制度吸引力，只能靠對內高壓、對外反美來維持存在感。

矢板明夫說，川普上台後，對這些政權的態度更直接、更強硬，制裁施壓力度明顯加大，逼這些政權面對自身長期累積的腐敗與脆弱，確實加速了它們的衰敗。伊朗現在正在承受這種結果。當一個政權選擇與自由世界對立、與人民對立，它的結局其實早已寫好。

最後，矢板明夫分析，下一個會是誰？從今天的趨勢來看，答案越來越清楚，就是中國。

