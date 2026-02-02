伊朗讓步了! 外長稱同意不發展核武 哈梅內伊仍批川普想併吞伊朗

美國向以色列指出，對伊朗動武的相關準備預計將在兩週內完成，未來數月內可能出現適合行動的「機會窗口」。 圖:翻攝自X帳號@IsraelSpoof_

[Newtalk新聞] 據伊朗《塔斯尼姆通訊社》2 月 1 日報導，伊朗外長阿拉格齊日前接受美國《有線電視新聞網》( CNN ) 採訪時表示，伊朗正同地區夥伴展開合作，通過中間方與美國接觸，目前取得一定成效。他強調伊朗不希望發生戰爭，並認為達成公平、公正的協定是可能的。

阿拉格齊說，作為談判方，伊方已經不再信任美方 :「我們在與他們對話時並沒有積極或良好的經驗」。目前，一些地區友好國家作為中間方，努力推動伊美雙方重建信任。這些對話「已取得一定成效」。

他表示，如果美方談判團隊能夠按照美國總統川普所稱的目標行事，那麼在伊朗核計畫方面達成一項公平、公正的協定是可能的，甚至可能在「短期內」實現。

伊朗外長阿拉格齊。 圖 : 翻攝自紅星新聞

阿拉格齊說，如果伊朗能夠繼續開展用於和平目的的鈾濃縮活動，「那麼任何細節都是可以談判的，我們可以任何形式坐在一起並取得結果」。

阿拉格齊呼籲 : 「希望理性能佔據上風」。他說：「我們對任何可能性都做好了準備，並可以百分之百肯定地說，我們的武裝力量已做好準備並完成部署，甚至比上一場戰爭時更加充分。但準備並不意味著我們希望戰爭。我們希望避免戰爭發生。」

川普 1 月 31 日稱，伊朗正「嚴肅」地與美國對話，美方希望能夠達成一項「令人滿意」的協定，確保伊朗不擁核。他此前聲稱，已告知伊朗與美達成協議的「最後期限」，美方「希望不動用武力」。

2025年以伊戰爭爆發前拍攝的合影，照片中哈梅內伊與多名革命衛隊及軍方高層將領站在一起，多數在隨後衝突中喪生，被網友稱為「死亡合影」。 圖：翻攝自 騰訊網 長得不太環保

伊朗最高領袖哈梅內伊 1 日公開現身出席伊朗伊斯蘭革命勝利 47 周年慶祝活動，並向該國民眾發表講話。

哈梅內伊在談及伊朗與美國之間長達數十年的緊張關係時表示：「美國想要吞併伊朗，而英勇的伊朗人民和伊朗伊斯蘭共和國是其前進道路上的絆腳石。伊朗（對美國）擁有諸多吸引力：伊朗的石油、天然氣、豐富的礦藏都是吸引力，伊朗重要的戰略地理位置也是一種吸引力。」

川普 2 月 1 日在佛羅里達州海湖莊園表示，希望同伊朗達成協議。

美軍「福特號」航空母艦已抵達中東海域。 圖：翻攝自 X

川普當天在回答記者提問時說，美國在伊朗附近部署了世界上最大、最強的軍艦。川普說，希望在未來幾天內與伊朗達成協議，如果達不成協議，「那麼我們就會知道哈梅內伊的說法對不對」。

伊朗最高領袖哈梅內伊 2 月 1 日說，如果美國挑起戰爭，將引發「地區性全面戰爭」。面對任何侵犯和挑釁，伊朗人民必將予以堅決回擊。

