伊朗貨幣匯率創新低 德黑蘭大市集陷示威混亂關閉

美聯社今天(7日)報導，目擊者表示，對伊朗經濟困境感到憤怒的示威者，6日在德黑蘭具歷史意義的大市集(Grand Bazaar)進行靜坐抗議，但最終，安全部隊發射催淚瓦斯驅散了示威者，市場其他區域也隨之關閉。

大市集多個世紀以來一直是伊朗經濟和政治生活跳動的心臟，在此處的示威表明，隨著伊朗貨幣里亞爾(rial)的匯率6日跌至歷史新低，抗議活動很可能還會繼續。根據海外的活動人士表示，圍繞抗議活動的暴力事件，已造成至少36人喪命，另有2千多人遭到當局拘留。

在此同時，局勢可能會進一步惡化，因為伊朗中央銀行大幅削減了向進口商和生產商提供的美元補貼匯率。這很可能導致商人將上漲的價格直接轉嫁給消費者，而消費者的畢生積蓄已因多年來針對伊朗的制裁而大幅縮水。

伊朗的改革派總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)雖然下令政府對一起與抗議活動有關的事件展開調查，同時卻在6日表示，這場危機可能正在迅速失控。

裴澤斯基安在一場電視演說中表示：「我們不應該指望政府獨自處理所有的事情。政府根本沒有這個能力。」

混亂撼動大市集

根據網路上的影片和目擊者表示，在由覆頂通道和小巷組成、如迷宮般的大市集中，示威者6日在一條通道上坐在安全部隊面前，附近店家紛紛關門。其他類似的抗議活動中，也能看到人們坐在警察前方，此前一名男子單獨坐在安全部隊前的照片稍早在網路上廣為流傳。

當局之後發射了催淚瓦斯，以驅散示威群眾。伊朗國營媒體並未立即報導這起事件，而自從示威抗議於去年12月28日爆發以來，類似事件屢見不鮮。隨後流出的影片據稱顯示，德黑蘭一家醫院和一個地鐵站中出現了催淚瓦斯。

伊朗近年來爆發了多輪的全國性抗議活動。隨著制裁力度加大，伊朗在去年6月和以色列進行了為期12天的戰爭後陷入更大的困境，該國貨幣里亞爾的匯率去年12月暴跌，來到1美元兌140萬里亞爾。其後很快爆發示威抗議，示威者高喊反對伊朗神權統治的口號。

里亞爾匯率6日創下新低，達到1美元兌146萬里亞爾，且沒有止跌放緩的跡象。在伊朗1979年的伊斯蘭革命之前(Islamic Revolution)，里亞爾匯率整體穩定，約1美元兌70里亞爾。在伊朗2015年與世界大國達成核協議時，里亞爾匯率為1美元兌3.2萬里亞爾。