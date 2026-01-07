伊朗貨幣大貶 群眾示威擴及全境

伊朗因為貨幣大貶值、物價飆漲，一盤雞蛋或一瓶果汁，一周漲1倍，引發群眾憤怒，示威從德黑蘭擴及全國，衝突造成至少35人喪生，近3百人包括警察民兵組織在內受傷，另有1200人被伊朗安全部隊逮捕，加上美國警告領導層，不得鎮壓示威者，眼看局勢持續動盪，還沒有緩和跡象。

44伊朗安全部隊，在德黑蘭大市集，發射催淚瓦斯，驅散示威群眾，店家幾乎全部關閉。伊朗法斯通訊社報導，示威潮已經持續10天，擴散到31個省中的27省250多個地點。美聯社記者喬恩加布雷：「至少有35人喪生，另有1200人被安全部隊逮捕。」

BBC報導，示威最初來自大眾對嚴重的通貨膨脹，以及當地貨幣兌美元急劇貶值的憤怒，加上伊朗央行取消除藥品小麥以外所有商品的匯率補貼。德黑蘭市民博盧利：「一周前我花220萬里亞爾，買一盤雞蛋，今天買一盤要350萬里亞爾。」

目前伊朗匯率比去年高出約80%。官方年度通膨率約42%，食品通膨超過70%，部分物價上漲超過110%。德黑蘭店家卡里姆海達裡：「當一瓶果汁從120萬里亞爾，漲到250萬里亞爾，顧客就不買了。」

BBC報導，伊朗對街頭抗議並不陌生，但是當前動盪的多重因素，讓局勢格外嚴重。示威四天時，美國就直接警告伊朗，要求停止對示威者鎮壓，聲稱美國已鎖定目標，隨時準備行動。隨後，美國捉拿委內瑞拉馬杜洛，周末再度警告伊朗。結果動盪進一步擴散。

