伊朗貨幣崩盤引發民怨 若政權垮台可能不是因川普而是因為缺水

伊朗最近爆發大規模抗議活動，經濟蕭條、高失業率，特別是伊朗貨幣里亞爾崩盤，成為這次抗議活動的主要導火線，然而在這背後伊朗卻潛藏著足以進一步動搖國本的水資源危機，伊朗經濟恐怕只會更雪上加霜。

伊朗全國只剩下10%存水

伊朗正遭受40年來最嚴重的乾旱，往年此時應該是水庫蓄水恢復期，現在卻反常地更加乾枯。自從9月底的雨季以來，伊朗約有20個省分未曾降雨，《路透社》（Reuters）指出，目前該國約有10%的水庫實際上已經乾枯。

伊朗是個半乾旱的國家，對缺水並不陌生，但幾年來問題日益嚴重，從首都德黑蘭的狀況就可窺知。德黑蘭大多數富豪和權貴集中地，向來不會缺水，現在卻也在劫難逃，嚴重的旱情致使伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）甚至表示，如果持續缺水，德黑蘭居民需撤離。

日前德黑蘭水利和衛生當局對外發布的消息顯示，供給該區用水的主要水庫蓄水量現在僅剩11%左右。其他城市災情同樣慘重，第二大城馬什哈德供水的水庫水位僅3%左右。

持續缺水恐對伊朗造成難以逆轉的損害

伊朗水資源困境與世界其他地區如出一轍，數十年的過度開發、老舊且漏水的基礎設施、河川大量修建水庫、管理不善和腐敗，再加上氣候變遷，炎熱的氣候導致更嚴重的乾旱，問題年復一年地累積，意味著乾枯的水庫根本無法進帳。

聯合國大學（United Nations University）水、環境與健康研究所所長Kaveh Madani表示，嚴重的缺水問題不是短期災難，而是一場持續性、長期的災難，恐造成不可逆轉的損害。Madani形容，伊朗正處於「水資源破產」的狀態，不管河流、湖泊和濕地（如同支票帳戶），或是地下含水層（如同儲蓄帳戶），抽取水的速度遠遠超過補充速度。

現在伊朗已是連續第6年遭受乾旱，規模、強度和持續時間，都是近代歷史上前所未有。更糟糕的是，在水資源極度缺稀的同時，農田、民間和企業用水速度加快，也是造成伊朗乾旱問題連年難解的原因。

伊朗受到西方國家制裁，從國際市場取得糧食困難度提高，轉而希望實現自給自足的供給，也因此伊朗農田面積大幅增加，1979年以來翻了1倍。而農作物需要大量的水，特別是伊朗主食稻米，於是大量的水都被用於灌溉農田，估計伊朗約90%的水都用來灌溉農田。

其次，伊朗石油產業也消耗龐大的用水，特別是在乾旱或半乾旱地區的石油和天然氣探勘設施，讓原本已經短缺的水資源更加吃緊。此外，城市人口激增，用水需求連帶地增加，而輸水系統等基礎設施卻相當老舊，造成30%的飲用水因漏水問題而流失，再加上水的循環利用率相當低，伊朗珍貴的水資源儼然被不當消耗。

伊朗已是連續第6年遭受乾旱之苦

專家指出，伊朗必須進行廣泛的改革，才能真正解決長期的水資源危機，例如經濟結構多元化、擺脫對農業等大量耗水產業的依賴，但過程可能會有陣痛期，包括引發更嚴重的失業問題。

專家警告，實質改革的時間拖延越久，可選擇的方案就越少，水資源危機不僅是一個環境問題，這與伊朗社會和政治的未來也日益緊密連動。

伊朗近日因為當地貨幣里亞爾（rial）崩跌而爆發大規模抗議潮，該國政府將抗議者是外國勢力的代理人，指稱這次暴動是伊朗敵人所策劃，更將匯率問題定調為非自然現象，而是「敵人的陰謀」。

伊朗政府不思檢討的態度讓抗議民眾相當失望，兩造爆發嚴重對立衝突，且已傳出至少15人喪生。伊朗政府將抗議活動歸咎為外國勢力所為，對抗議者訴求置若罔聞，恐怕才是伊朗真正的問題根源。

