伊朗貨幣崩盤、物價飆升 引爆多地示威已釀5死

示威活動升溫，多地爆發激烈警民衝突。伊朗南部的法薩市，抗議群眾試圖衝進州長辦公室，現場傳出多聲槍響，民眾甚至打破辦公室大門玻璃；西部的哈馬丹也傳出安全部隊施放催淚瓦斯。

儘管政府官員極力否認年輕人遇害的消息，但據傳已有數人在衝突中喪命，其中包括一名革命衛隊成員。德黑蘭最高檢察官警告，若示威轉變為破壞公物，軍警將採取決定性的回應。

伊朗街頭湧現抗議人潮，導火線是崩盤的經濟。伊朗里亞爾兌美元匯率跌破140萬大關，12月的通貨膨脹率高達52%，許多基本生活物資已貴到民眾無法負擔。

從德黑蘭著名的大市集商鋪罷市開始，不滿的民眾走上街頭高喊口號。有抗議者無奈表示，每個人都在為一口麵包奮鬥。

為了平息眾怒，總統裴澤斯基安緊急批准央行總裁辭呈，改由前財政部長赫馬提接掌，試圖為經濟止血。

伊朗政府發言人莫哈杰拉尼表示，「政府會耐心地傾聽，即使是刺耳的聲音，因為我們相信人民已經足夠忍耐。當他們發出聲音時，代表所承受的壓力很大。」

面對持續擴大的街頭運動，伊朗政府週三（12/31）突然宣布全國學校與銀行進入銀行假期，對外理由是低溫節能，但外界普遍認為是為了防止民眾進一步集結。

目前包含德黑蘭大學在內，有10所知名學府已宣布改為線上教學，但示威者情緒激昂，甚至在街頭高喊懷念前王室的口號，讓這場從經濟困境引爆的怒火，考驗伊朗政權的穩定性。