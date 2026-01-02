伊朗貨幣崩跌引發暴動 當局強力鎮壓傳至少6死

伊朗貨幣崩跌引發全國暴動，當局強力鎮壓，傳出造成至少6人死亡。伊朗貨幣自去年6月以來貶值至少4成，經濟困頓引發民眾不滿，首都德黑蘭許多商家自上月28日起展開罷工。

這波暴動原本為和平示威，但在至少10所大學的學生加入後，迅速蔓延至伊朗各地並演變為暴動。當局下令鎮壓，導致3座城市共有6人死亡，其中包括1名安全部隊人員。

不過，伊朗總統也坦言民眾的訴求具有「正當性」，並指示政府立刻行動，改善伊朗經濟。

示威者拆掉政府機關大門，試圖強行闖入。圖／路透社、美聯社

