伊朗貨幣跌至歷史新低 連3天抗議蔓延全國

伊朗貨幣跌到歷史新低，抗議活動連續第三天，且從德黑蘭蔓延到全國各地。

伊朗貨幣「里亞爾」對美元匯率周日跌到歷史新低，引發德黑蘭商家抗議，抗議活動迅速蔓延。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，伊朗因通貨膨脹和貨幣貶值而爆發的抗議和罷工，在動盪的第三天，已經從首都德黑蘭，蔓延到其他幾個城市。

抗議活動從周日開始，德黑蘭大市集的商家舉行罷工，原因是伊朗里亞爾在公開市場上兌美元匯率跌到歷史新低。之後，包括伊斯法罕等多個城市都爆發了示威活動，有畫面拍到，警方使用催淚瓦斯，試圖驅散示威者。伊朗政府表示，承認這些抗議活動，將耐心傾聽，即使會遭到嚴厲批評。

伊朗總統裴澤斯基安表示，已經指示內政部長和他所說的抗議者的代表，舉行會談，以便採取措施，解決問題，並且採取負責任的行動。他接受了伊朗中央銀行行長的辭呈，任命前經濟和財政部長赫馬蒂接手。根據報導，大學生也加入了抗議活動，高喊反政府口號，包括「獨裁者去死」，這指的是掌握伊朗最高權力的最高領袖哈米尼。