伊朗貨幣里亞爾大貶 民眾大規模上街示威
伊朗許多做生意的民眾，在29日並沒有正常開業，而是走上街頭示威去。伊朗官媒指出，警方與民眾一度發生衝突，甚至動用催淚彈。到了30日，市中心已經逐漸恢復平靜。
這次訴求主要的原因，就是伊朗貨幣里亞爾的幣值暴跌。從去（2024）年的82萬里亞爾兌1美元，到上週日已經要142萬里亞爾，才換得到1美元，貶幅驚人。由於伊朗長期以來受到西方制裁，外匯收入極低、貨幣黑市嚴重。今年又因為以色列一度攻打伊朗、聯合國恢復制裁等因素，更是讓物價高居不下，燃料與用水短缺。
伊朗國會議長加里巴夫表示，「人民的擔憂以及和生計有關的示威，必須以責任和對話來回應。」
伊朗央行總裁已經請辭負責。總統表示，政府會正視這次示威的正當訴求，尋求和民眾溝通，並且在明年的預算中處理生活成本問題。面對幣值狂貶，今年已經有許多伊朗民眾紛紛轉向黃金與比特幣，想要為自己的財產保值。
伊朗民眾艾桑說道，「美元兌里亞爾匯率不斷上升，大家幹嘛存錢？大家當然要買黃金，可以當投資，還可以當珠寶穿戴，何樂而不為？」
有專家分析，經濟情勢欠佳，也影響到民眾對於政府高壓統治的支持度，不滿才會在這週一次爆發出來。
其他人也在看
藍白合慘破局？鄭麗文暗指明年徵召「他」選新北 黃國昌回應了
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派持續布局2026九合一大選，民進黨拍板綠委蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高。國民黨主席鄭麗文昨（29）日說，黨內協調不至於走到初選，不過考慮李四川還有任務在身，「看我講得這麼白了」，被外界解讀為表態徵召。對此，日前正式宣布參選的民眾黨主席黃國昌今（30）日回應，尊重國民黨內民主程序。民視 ・ 5 小時前 ・ 78
批賴邪路狂奔！中共圍台軍演 國台辦回應了
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區29日突然宣布針對台灣周遭五處海空域實施「正義使命-2025」演習。中國國台辦表示，批評賴清德當局在邪路上狂奔，指解放軍軍事行動是對台獨分裂勢力和外部干涉勢...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 148
慎防「由演轉戰」！國防部示警：共軍若越12浬即屬第一擊 國軍已授權反制
[Newtalk新聞] 中共今日突襲對台實施軍演，並預告將於明日進行實彈射擊演練，並在台灣周邊劃設多處危險區域。對此，國防部今（29）日召開記者會說明應處作為，強調已全面提升戒備層級，並明確指出，若中共軍機、軍艦進入我12浬領海或領空，將視為「第一擊」，國軍已獲授權依規定實施自衛反制。 國防部表示，中共透過北京國際航行通告（NOTAM）公告，於12月30日08時至18時在台灣周邊劃設7處危險區域，進行實彈射擊演訓。情次室次長謝日昇中將指出，國軍已全面掌握相關動態，並依「料敵從寬」原則，將所有可能的飛彈彈道與射擊區域納入監控範圍，包含火箭軍相關動向。 作計室次長連志威中將表示，國軍已啟動「立即戰備操演」，強化空、海及陸上整體防護部署，並依據作戰需求完成兵力配置與應變準備。針對共軍可能出現「由演轉戰」的情境，已事前完成兵力部署與反應流程，確保第一時間可有效應處。 對於外界關注若中共機艦進入我方12浬領海或領空將如何因應，連志威說明，國防部已明確界定處置原則，並授權第一線指揮官依據交戰規則（ROE）行動。只要中共軍事載具未經許可進入我方領空或領海，即構成「第一擊」，國軍可依威脅程度採取必要反新頭殼 ・ 1 天前 ・ 584
鄭麗文直接喊徵召李四川 國民黨急澄清！
國民黨主席鄭麗文今（29）日接受專訪時透露，2026新北市長國民黨不會透過初選制度，而是會徵召台北市副市長李四川參選，引發黨內熱議。對此，國民黨發言人牛煦庭緩頰說明，一切還是會按照程序為之，「主席的意思是，對於「新北協調工作有一定把握」。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 73
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 243
看不下去！中國圍台耀武揚威 日《讀賣新聞》痛斥：無理暴行
即時中心／林耿郁報導針對中國解放軍在台灣周邊展開大規模軍事演習，日本《讀賣新聞》今（30）天刊登一篇措辭強硬的社論，批評北京升高台灣海峽緊張，並指中國以「台灣有事」為藉口，對日本展開恫嚇、威脅區域穩定，完全屬「筋違い（不合理）」的「暴挙（暴行）」！民視 ・ 11 小時前 ・ 217
2026新北藍白合破局？黃國昌大造勢爭市長 鄭麗文鬆口：明年徵召李四川
2026年地方大選剩不到1年，朝野各政黨陸續展開布局，外界關注在野陣營藍白合情況，民眾黨主席黃國昌27日下午在新北新莊舉辦首場造勢活動，角逐新北市長態度明顯，讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日在節目《千秋萬事》鬆口，國民黨會先產生自己的人選，考慮北市副市長李四川還有任務在身，畢竟現在他還在北市府上班，希望明年再徵召。民眾黨日前舉行......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 88
嗆賴清德「中二生水準」 鄭麗文：不要搞到我比你先訪美
[Newtalk新聞] 總統賴清德日前接受媒體專訪，稱他很難理解，在野黨稱支持中央政府總預算，卻不願意在立法院付委審查，這有違常理。國民黨主席鄭麗文今（29日）則回酸，賴清德一天到晚搞挑撥，「你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約」、「美國人玩國際政治，也不是像你這種中二生的水準。」 賴清德在媒體專訪受稱，這一兩年有太多社會爭議性法律，國民黨就強行逕付二讀、未經委員會審查，這是違反民主程序的。軍購案、總預算，連審查都不願意審查，不符合民主精神，希望在野黨了解，國家只有一個，不妨在民主程序上競爭，讓人民做決定。 鄭麗文今則回應，賴清德努力半天、詆毀她半天，結果賴清德不要搞到最後，「我還比你先一步去華府，我希望你把我先一步去北京，可是你不要搞到鄭麗文還比你先一步去華府，我其實可以現在就去，不是華府，講錯了！是比他先一步去紐約，他沒有辦法去華府，這是現實，沒辦法，你不要搞到我鄭麗文比你賴清德還先一步去紐約。」 鄭麗文表示，她是在野黨主席，隨時可以飛紐約，但明年的520很快就到了，賴清德不緊張，她都替賴緊張。中華民國總統，戰後要過境紐約、訪問友邦，還沒有人像賴清德拖這麼久還沒有辦法去的。新頭殼 ・ 1 天前 ・ 75
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛
中共宣布圍台軍演 戰機凌晨早已起飛EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 32
中共突襲式軍演 軍事學者：應和美軍售無關
[NOWnews今日新聞]中共解放軍東部戰區發言人施毅今（29）日上午7時30分宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。對此，軍事專家、國防院中共政軍所助理研究員許智翔認為，很難判斷是因為...今日新聞NOWNEWS ・ 51 分鐘前 ・ 15
謝衣鳳姐弟拚縣長又掌議會 地方傳質疑聲浪
[NOWnews今日新聞]國民黨立委謝衣鳳日前表態參選彰化縣長，有望將對決民進黨候選人、綠委陳素月。不過，謝衣鳳一宣布參選，外界立刻聚焦在其胞弟謝典霖的動向上。謝典霖現為彰化縣議會議長，他日前公開表示...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 28
公開回應中共軍演！鍾佳濱正告北京：砲火只會激起台灣人守護家園決心
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今(12/29)表示，民進黨團要正告北京：威脅換不到認同，砲火只會激起台灣人民守護家園的決心，民...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 98
史上最大規模圍台實彈軍演！演習面積與抵近距離皆創紀錄
據《路透社》報導，中國人民解放軍東部戰區昨宣布，已部署地面部隊、軍艦、戰鬥機與火砲，執行代號為「正義使命-2025」（Justice Mission 2025）的演習行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 63
為何這時展開軍演？中國軍事專家解答「直指美台3挑釁」
中共宣布展開「正義使命-2025」的軍演行動，引發各界關注。為何這時會有中共軍演？中國軍事科學院的研究員付征南分析，目的是為反制「美台勾連」，近期美國對台灣銷售軍備，金額、性質、體系均升級，美台不顧中方警告挑釁，解放軍就得採取「合理合法的被迫之舉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24
共軍壓境、藍白卻續擋國防！ 沈伯洋直呼：到底是在怕誰？
[Newtalk新聞] 中共昨日對台發動突襲式軍事演習，國內安全情勢備受關注。然而，民進黨立委沈伯洋今（30）日指出，在國安情勢升高之際，國民黨與民眾黨卻在立法院持續阻擋攸關國防的關鍵法案，質疑在野黨的政治選擇「與國家安全背道而馳」。 沈伯洋指出，首先在國防議題上，藍白至今仍拒絕審查攸關強化防衛能力的1.25兆《國防特別條例》，一方面對外高喊監督政府，實際上卻連進入實質審查都不願意。他直言，若真要監督，完全可以在審查過程中刪減或調整預算，「現在的狀況，是連審都不敢審，不知道究竟是在怕誰。」 其次，沈伯洋也點出，藍白近期推動修法，主張「中選會不得拒絕公投案」，等同未來只要立法院通過提案，即便公投內容違法、違憲，也必須強制舉行公投。 此外，他也提及藍白提出修憲方向，企圖降低罷免總統的門檻。沈伯洋直言，諷刺的是，藍白去年才聯手提高罷免立委門檻，使罷免幾乎不可能，如今卻反過來要降低罷免總統的門檻，「雙重標準昭然若揭」。 沈伯洋進一步指出，立法院明日還將協商處理黨產相關法案，內容涉及將國家資產返還國民黨，預計最快本週五就可能表決通過。 沈伯洋最後感嘆，在中共對台軍事恫嚇不斷升高的此刻，立法院卻出新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 40
新竹縣長藍營三搶一 楊文科官邸辦協調會 林思銘確定退出
地方中心／綜合報導2026國民黨新竹縣長由誰出線，立委林思銘、徐欣瑩，以及現任副縣長陳見賢，三人都表態參選。新竹縣長楊文科週二中午在官邸和三人面對面協調會，最後林思銘決定讓賢退出，但如何決定出人選，還沒共識。楊文科表示，今天只是交換意見，並非定生死、選邊站。黑頭車出入新竹縣長官邸，國民黨副主席李乾龍、前縣長邱鏡淳都出席，因為2026新竹縣長之戰，黨內出現三搶一局面，週二中午新竹縣長楊文科和黨中央，面對面和三人協調。新竹縣長楊文科：「今天也非常感謝林思銘委員，他決定讓賢，他不參選這一次黨內提名參選，今天只是交換意見不是定生死，事實上我們也不是選邊站，而是為了選舉勝利來鋪路。」立委林思銘將退出國民黨新竹縣長初選（圖／民視新聞）協調一個多小時，最後立委林思銘決定讓賢，退出初選，讓徐欣瑩、陳見賢繼續溝通。立委（國）徐欣瑩：「協調的結果就是，目前還沒有辦法確認一組出來，黨中央有特別傳達，我們鄭麗文主席的指示，要在明年三月以前各縣市的人選，都要確認。」初選人選，明年三月前才會確定，不過黨內卻出現雜音，認為徐欣瑩2015年曾脫黨參選，忠誠度有問題。國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢（圖／民視新聞）立委（國）徐欣瑩：「但是我表達我相信，絕對不是我們在場的同志，我當時我就說，化做春泥更護花，2015年的時候在立法院，跟在野黨的立委，成立了一個立院新聯盟政團，讓整個在立法院，國民黨加立院新聯盟，2比2對抗在野黨。」陳見賢也發出聲明，強調目標始終如一，將繼續勤走基層，兩人都表達選到底的決心，新竹縣長由誰出戰，恐怕還有得喬。原文出處：國民黨新竹縣長誰出線？ 林思銘確定退出「這兩人」將再協調 更多民視新聞報導媒體曝多位藍委赴廈門參加台商活動 傳中國藉機接觸在野確保「沒有意外」傳翁曉玲.葉元之等8藍委集體赴中? 綠酸:假交流真領旨陳進興病逝「享耆壽93歲」楊文科不捨：他像另名「造山者」民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
解放軍明起圍台軍演 賴清德首度發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區今（29）日以所謂「正義使命-2025」為名，預計明日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德特別在國防部臉書與社群平台限時動態表示，政府已就情勢變化妥...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 62
解放軍今圍台軍演 賴清德今日再發聲
[NOWnews今日新聞]中國解放軍東部戰區昨日突宣布以「正義使命-2025」為名，於今（30）日在我國周邊實施針對性軍事演習，對此總統賴清德上午透過社群平台發文表示，維護台海與印太和平，是國際社會的...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 23
環台軍演不是跟「台灣有事」有關？ 中國官媒給答案
[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區今（29）日宣佈，將從即日開始，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行代號「正義使命-2025」演習。對此，長期觀察台灣政局發展的日本學者小笠原欣幸則質疑，中共此次發動軍演，可能與日本首相高市早苗「台灣有事」言論有關。不過，中國官媒則分析，此次軍演可能與日前美對台軍售有關。 根據《央視新聞》報導，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校表示，自 12 月 29 日開始，中國人民解放軍東部戰區將組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。 施毅強調，此次軍演是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。 面對中共軍演，小笠原欣幸在臉書發文指出，雖然此次軍演與以往相同，不過考量高市早苗近期發表「台灣有事」發言，中共此舉恐怕是要對日台合作一事提出警告意味；與去年兩次及今年四月的軍演想比，此次演習值得密切關注差異。 然而，中共官媒《環球時報》分析，此次軍演是回應美國政府於本月17日宣布新頭殼 ・ 1 天前 ・ 8
(影) 中國怒跳腳 ! 索馬利蘭「舉國狂歡」迎以色列承認 網: 台灣早已建交
[Newtalk新聞] 以色列總理納坦雅胡於 26 日透過社群媒體宣布，以色列正式承認位於非洲之角的索馬利蘭共和國為「獨立主權國家」，並邀請索馬利蘭總統訪問以色列，成為全球首個與索馬利蘭相互正式承認的國家。此舉迅速引發國際社會關注。 對此，歐盟於今日回應指出，索馬利亞的主權與領土完整應受到尊重，呼籲各方透過對話方式處理分歧，避免加劇地區緊張情勢。歐盟立場顯示，國際主流社會仍未改變對索馬利蘭地位的基本認定。 當地時間 26 日，以色列總理辦公室發布聲明，宣布承認索馬利蘭共和國的主權，並準備與該國構建外交關係。 圖：翻攝自 @Israelwaronhama X 帳號 索馬利蘭原為英國殖民地，1960 年脫離英國後與索馬利亞合併，但在索馬利亞中央政權於 1991 年崩潰、內戰爆發後，索馬利蘭於同年 5 月單方面宣布獨立，成立「索馬利蘭共和國」。三十多年來，索馬利蘭建立了自己的政府、議會、軍隊與警察體系，並發行獨立貨幣「索馬利蘭先令」，實際上處於「事實獨立、法理未定」的狀態。 索馬利蘭舉國歡慶。圖:翻攝自@Israelwaronhama 對於以色列此時宣布承認索馬利蘭，索馬利亞政府官員於 27新頭殼 ・ 1 天前 ・ 6