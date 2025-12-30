伊朗貨幣里亞爾大貶 民眾大規模上街示威

伊朗許多做生意的民眾，在29日並沒有正常開業，而是走上街頭示威去。伊朗官媒指出，警方與民眾一度發生衝突，甚至動用催淚彈。到了30日，市中心已經逐漸恢復平靜。

這次訴求主要的原因，就是伊朗貨幣里亞爾的幣值暴跌。從去（2024）年的82萬里亞爾兌1美元，到上週日已經要142萬里亞爾，才換得到1美元，貶幅驚人。由於伊朗長期以來受到西方制裁，外匯收入極低、貨幣黑市嚴重。今年又因為以色列一度攻打伊朗、聯合國恢復制裁等因素，更是讓物價高居不下，燃料與用水短缺。

伊朗國會議長加里巴夫表示，「人民的擔憂以及和生計有關的示威，必須以責任和對話來回應。」

伊朗央行總裁已經請辭負責。總統表示，政府會正視這次示威的正當訴求，尋求和民眾溝通，並且在明年的預算中處理生活成本問題。面對幣值狂貶，今年已經有許多伊朗民眾紛紛轉向黃金與比特幣，想要為自己的財產保值。

伊朗民眾艾桑說道，「美元兌里亞爾匯率不斷上升，大家幹嘛存錢？大家當然要買黃金，可以當投資，還可以當珠寶穿戴，何樂而不為？」

有專家分析，經濟情勢欠佳，也影響到民眾對於政府高壓統治的支持度，不滿才會在這週一次爆發出來。