伊朗貨幣重貶引發抗議 群眾強闖政府大樓

（中央社德黑蘭31日綜合外電報導）在因伊朗貨幣大幅貶值引發示威活動的第4天，伊朗抗議群眾試圖闖入南部法斯省（Fars）的一棟地方政府辦公大樓。

英國廣播公司（BBC）和法新社報導，官方表示，發生在法薩市（Fasa）的衝突造成3名員警受傷，另有4人遭到逮捕。位於西部的哈梅丹省（Hamedan）與羅瑞斯坦省（Lorestan）也發生衝突事件。

首都德黑蘭當局已宣布今天為銀行休假日，顯然是為了平息動盪。

根據社群媒體流出並經BBC查證屬實的影片顯示，一群民眾在法薩衝入省長辦公室的大門。

伊朗司法部門媒體「米珊報」（Mizan）報導，法薩市司法官員證實，省政府辦公室受到大批群眾攻擊，大門與玻璃部分受損，但他並未具體說明攻擊是如何進行的。

隨後在另一則影片中，可見安全人員開槍回應，街道上商店大門深鎖，現場升起濃濃催淚煙霧。

隨著伊朗政府臨時宣布全國放假，各地學校、大學及公共機構均已關閉。

當局宣稱休假是為了在寒冬中節約能源，但多數伊朗民眾認為這是遏制抗議活動的手段。

這場示威於28日在德黑蘭爆發，起因是當地商家對伊朗貨幣在公開市場兌美元再度重挫感到憤怒。

大學生30日也加入抗議行列，示威活動迅速席捲多座城市，群眾開始高喊反對神職人員統治的口號。（編譯：陳昱婷）1150101