伊朗貨幣重貶物價飛漲！連日示威多地蔓延 已釀6死

伊朗因貨幣重貶導致生活成本飆升引發的抗議活動進入第5天，西部多個城市爆發示威者與安全部隊的衝突，至少造成6人死亡。

12月29日，抗議者在伊朗德黑蘭市中心遊行。 （圖／《美聯社》）

綜合《BBC》、《土耳其廣播公司》國際頻道（TRT World）與《半島電視台》引述伊朗半官方媒體法爾斯通訊社（Fars news）報導稱，伊朗西南部城市洛爾代甘（Lordegan）示威者與安全部隊發生衝突，造成兩人死亡；西部城市阿茲納市（Azna）與另一城市庫赫達什特（Kouhdasht）則分別有三人與一人喪生。目前報導難以獨立核實死者為抗議者或安全部隊成員。

此外，伊朗洛雷斯坦省庫赫達什特市（Kouhdasht）有1名與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）相關的21歲巴斯基民兵（Basij）成員在當地時間12月31日夜間的衝突中死亡。該省副省長普拉利（Said Pourali）表示，有13名警察和巴斯基成員在庫赫達什特的抗議活動中遭石塊攻擊受傷。不過抗議者稱該名死者是示威者，遭安全部隊射殺。

伊朗貨幣重貶引發物價飆升。 （圖／《路透社》）

法爾斯通訊社報導，在洛爾代甘，部分抗議者向該市行政大樓投擲石塊，包括省長辦公室、清真寺、烈士基金會、市政廳和銀行，警方以催淚瓦斯回應。社群媒體上流傳的影片顯示，街道上有車輛起火，槍聲迴盪，民眾高喊「無恥！無恥！」。

這波抗議始於當地時間12月28日，德黑蘭的商家因伊朗貨幣對美元匯率暴跌及物價飆升發起罷市。隨後示威蔓延至多個城市，至少10所大學的學生在12月30日加入抗議行列。

伊朗正處於關鍵時刻，西方制裁重創了該國經濟，伊朗貨幣過去一年對美元貶值超過三分之一，通膨率高達 40%，嚴重侵蝕民眾購買力。而以色列和美國在6月對該國的核基礎設施和軍事領導層發動了空襲。

伊朗貨幣重貶引發生活成本飆升。 （圖／《路透社》）

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）試圖緩和緊張局勢，承認抗議者的「合法訴求」，並呼籲政府採取行動改善經濟狀況。他在國家電視台播出的活動中表示:「從伊斯蘭的角度來看⋯⋯如果我們不解決人民的生計問題，我們將陷入地獄。」政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）表示，當局將與工會和商人代表進行直接對話。

然而伊朗檢察總長阿扎德（Mohammad Movahedi-Azad）警告，任何企圖製造不穩定的行為都將遭遇「果斷回應」。塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，有7名被指與「美國和歐洲的反伊朗團體」有關聯的人士遭到逮捕，當局指控他們試圖將示威轉為暴力。

當局在12月31日以寒冷天氣需節約能源為由宣布銀行休假，許多伊朗人認為這是遏制抗議的手段。這是伊朗自2022年因阿米尼（Mahsa Amini）在拘留期間死亡而引發大規模示威以來，範圍最大的抗議活動。

