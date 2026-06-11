伊朗轟炸美軍基地！美發安全警示：立即尋找掩護

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美國總統川普。（圖／美聯社）





中東軍事衝突急遽惡化！伊朗宣稱於11日朝約旦境內的美軍基地展開新一波攻勢，密集發射了12枚飛彈直撲目標。

由於空襲威脅迫在眉睫，美國駐約旦首都安曼（Amman）的大使館已緊急發布安全警報，公告中強硬且急迫地呼籲：「有消息稱飛彈、無人機或火箭出現在約旦領空。請立即尋找掩護、就地避難。待在室內並留意當地通知與警報。」

伊朗連2天狂轟阿茲拉克基地

根據美國媒體CNN的報導指出，這已經是伊朗連續第2天鎖定約旦的「阿茲拉克空軍基地（al-Azraq）」發動毀滅性攻擊。

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伊朗革命衛隊（IRGC）在攻擊後隨即高調宣稱，這兩波攻勢已成功摧毀了阿茲拉克基地內的軍事設施，並炸毀了大量美軍戰機。不過報導也特別強調，伊朗官方目前並未針對這些戰果提供任何實質性的證據。

鎖定美軍精銳戰機大本營

根據伊朗革命衛隊的官方說法，他們在11日總共發射了12枚飛彈，而這些飛彈的狙擊目標非常明確，全數是瞄準駐紮了美軍精銳頂級戰機包括F-35戰機、F-15戰機和F-16戰機的軍事據點。

在此之前，伊朗當局也已經親口證實，其軍隊成功襲擊了位於科威特和巴林的美國軍事基地，顯示伊朗正全面擴大其在中東地區對美軍基地的打擊範圍。

10日首波空襲美軍稱「零傷亡」

事實上，就在前一天的10日，伊朗就已經對約旦阿茲拉克基地發動過第一波攻擊，當時伊朗官方聲稱成功破壞了美軍極為珍貴的F-35戰機機庫。

然而，這項說法隨即遭到美國軍方官員的駁斥。美軍官員透露，10日的那場空襲其實並未造成基地任何重大的損失，現場也沒有任何美軍人員傷亡，因為伊朗發射的幾乎所有飛彈與無人機，在半空中就都已經被美軍防空系統成功攔截，其餘的則是根本未能命中目標，與伊朗宣稱的戰果有極大出入。

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