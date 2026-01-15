伊朗這局 川普踢鐵板

伊朗政府似乎度過最緊張的階段了，街頭反政府示威減少，反出現支持政府的集會遊行。美國川普總統14日雖表示伊朗已停止殺害反政權抗議者，但並未表示放棄武力選項。原在南海巡弋的林肯號航母作戰群已奉命調往波斯灣，伊朗遭受美軍攻擊的風險並未解除。

然而衡諸這一輪川普化身「戰爭之神」的操作：俘虜委內瑞拉總統、暗示對格陵蘭動武、威脅伊朗等，卻有踢到鐵板的味道。就此找台階下的可能性比較高。

為什麼？先談委內瑞拉。美軍的「斬首行動」確實漂亮，但那是在收買內應、充分準備，及壓倒性兵力威脅下奇襲完成。在「戰勝不復」原則下，想複製不容易，遑論對軍事實力優於委內瑞拉的伊朗。

各方原本認為委國新政府將配合川普，但美國國務院不久後發布安全警報，敦促美國公民撤離委內瑞拉。在反美氛圍下，委國新政府即便想配合美國，恐怕也無能為力。那麼川普圍城兩個月，除了能拍賣已查扣的5千桶石油外，獲得了什麼？

再看川普對伊朗的操作。他警告伊朗政府不得殺害抗議者，似乎站在民主高度。但不久前美國移民和海關執法局幹員在明尼蘇達州槍殺一位美國公民，同樣引起美國抗議潮。川普要如何解釋：美國幹員受威脅時可以槍殺抗議者，但伊朗安全部隊不行？

這意味川普如果對伊朗動武，將無法得到美國輿論支持。那國際呢？歐洲人似乎只關心格陵蘭。但他們很清楚，川普如果搞定伊朗，這位工作狂總統將以格陵蘭為下個目標。如此歐洲盟邦將不會有支持川普打伊朗的動機。

從軍事觀點看，美軍打伊朗的風險很大。伊朗已表明，只要川普動武就攻擊美軍中東基地。那可選擇的目標不少，去年6月的「12日戰爭」，已顯示美軍攔截伊朗彈道飛彈並不能滴水不漏。如果伊朗玩真的，造成美軍傷亡的機會不低。而且川普即便能讓伊朗政府跨台，如不能出現「親美政權」，那豈不是和委內瑞拉一樣，白做工？

國人對國際政治應有「哀矜勿喜」心態，客觀以對。當美軍特種部隊活捉委國總統，台灣網上一片叫好，卻不想川普打破禁忌，是給解放軍開了同樣的路。之後還有專家強調解放軍沒有這能力，但解放軍戰力發展迅速，現在沒能力，以後會一直沒有嗎？

美軍將在南海巡弋的林肯號航母調往波斯灣，正顯示美國海軍兵力薄弱，已不能應付多種事態。期望國安單位看清時勢，如果也活在同個同溫層，台灣安全就真的令人擔心了。（作者為台灣國際戰略學會執行長）