伊朗通膨52%掀暴動釀35死！川普揚言介入、當局急發補貼穩局勢

伊朗民眾不滿貨幣崩盤、通膨飆升，連續近兩週走上街頭抗議，訴求逐漸從民生問題轉向政治，當局強力鎮壓，目前只知至少累計35人死亡，另外還有上千人被逮捕；由於美國總統川普已經放話可能介入伊朗，當局宣布提供民生補貼，希望盡快平息民怨、穩定局勢。

伊朗通膨1美元換140萬里亞爾！警民衝突釀逾35死、千人被捕

警方發射催淚瓦斯，民眾拔腿狂奔，卻被狹小巷弄阻擋，擠成一團，伊朗首都德黑蘭知名景點「大市集」6日再度有大批民眾聚集示威，演變為警民衝突，示威浪潮野火燎原，蔓延到全國31省中至少27個，西部「伊拉姆省」一處庫德族小鎮傳出警員中槍，維安部隊開槍還擊，現場宛如成了戰場。

廣告 廣告

民眾慌亂奔跑擠成一團。圖／台視新聞

警方甚至追進醫院，要逮捕受傷示威者，民眾嚇壞放聲尖叫，官方估計近兩週動亂已經導致約30人死亡、上千人被捕，不過人權團體認為，實際人數還要更多。

歐洲恢復部分制裁，加上經濟政策不當，伊朗貨幣崩盤、物價飆漲，1美元約可兌換140萬里亞爾，12月狀況尤其嚴重，通膨數字高達52%，當地民眾透露，一週前花了220萬里亞爾買一打雞蛋，今天變成要350萬里亞爾，其他東西、食用油跟米也都漲價了，民眾群起上街，訴求逐漸從民生問題轉為對當權者的憤怒，甚至傳出最高領袖哈米尼的雕像慘遭縱火。

伊朗示威潮若失控 外媒：哈米尼規劃逃往俄國

美國總統川普已經警告，示威民眾如果再有傷亡，就要對伊朗發動嚴厲打擊，伊朗總統裴澤斯基安4日宣布，已經開始把補貼存進民眾帳戶，未來四個月將提供每人每月1000萬里亞爾，大約是台幣220元補貼，希望盡快穩定局勢。

英國「泰晤士報」更報導，最高領袖哈米尼已經規劃好路線跟後勤，一旦局勢失控，就要攜帶家眷跟親信逃到俄國莫斯科。

國際中心／邱楷雯 編撰 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

不滿通膨！伊朗大規模反政府示威爆衝突 至少10多人死亡

伊朗貨幣崩跌引發暴動 當局強力鎮壓傳至少6死

警告伊朗勿重建核武、飛彈計畫 川普：不想再浪費轟炸機的燃油