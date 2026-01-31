伊朗週日霍爾木茲海峽軍演 美軍嗆不容挑釁

▲伊朗將在週日於霍爾木茲海峽舉行為期兩天的實彈海軍演習，美軍警告「不會容忍」任何不安全或挑釁行為發生。圖為油輪通行霍爾木茲海峽資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）當地時間週五在白宮重申，美國正朝伊朗部署艦艇，數量超越先前對委內瑞拉發起的打擊行動，敦促伊朗迅速坐到談判桌前。與此同時，伊朗將在週日於霍爾木茲海峽舉行為期兩天的實彈海軍演習，當地緊張局勢更加升高。美國已經警告伊斯蘭革命衛隊（IRGC），說「不會容忍」任何不安全或挑釁行為發生。

根據《半島電視台》報導，在伊朗宣布舉行實彈演習後，美國中央司令部表示，美國軍方不會容忍「不安全」的行動發生，像是戰機飛越美國軍艦，或是伊朗快艇以可能與美國軍艦相撞的航線行駛接近。

美國中央司令部補充，「任何在美軍、區域夥伴或商船附近發生的不安全或不專業行為，都會增加發生碰撞、局勢升級和失序的風險」。美國中央司令部強調，「美國軍隊擁有全球訓練最精良、戰力最強的部隊，並將持續以最高水準的專業態度行動，遵守國際規範。伊朗伊斯蘭革命衛隊也必須做到同樣的標準」。

週日成為美伊衝突導火線？

值得注意的是，有外媒踢爆，川普最快可能在週日授權對伊朗動武，目標鎖定軍事設施還有德黑蘭高層。美伊同時在加強軍事部署，讓局勢更加一觸即發。伊朗高級官員重申，如果遭到美國攻擊，即使美方單方面認為只是「有限攻擊」，伊朗也將採取如同發動全面戰爭的方式做為回應。

伊朗外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi）表示，目前伊朗與美國之間並沒有正式的外交接觸和談判，因為在威脅動武的前提下，任何談判都是不可能的。然而，儘管美伊之間存在巨大分歧，區域國家仍在積極介入，希望透過外交管道，防止緊張局勢升級引發戰爭。川普是否能夠藉著軍事手段重塑中東地緣政治版圖，外界都在看。

