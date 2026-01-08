伊朗逾半數省份爆反政府示威…汪浩指可能導致威權同盟「戰略後退」：一旦變天，中國首當其衝成最大輸家

伊朗近期爆出國內有超過一半省份皆出現人民反政府示威活動，抗議伊朗貨幣對美元、其他貨幣大幅度貶值，引發國際關注。對此，牛津大學國際關係學博士汪浩分析，若神權體制倒台，中國不僅失去關鍵能源折扣來源，還將喪失在中東牽制美國的支點；對中國而言，不只是經濟損失，而是威權同盟瓦解帶來的戰略後退。

汪浩提到，伊朗局勢正在出現臨界點，大規模示威蔓延、多座城市失控、能源補貼枯竭、安全部隊忠誠動搖；同時，美軍戰略威懾前移，以色列情資全面鎖死伊朗外圍。

汪浩指出，這不是單一抗議，而是政權資金鏈、恐嚇機制與敘事合法性同時崩解的結果。他分析，一旦伊朗變天，中國將首當其衝成為最大輸家。他說，多年來北京以「反美同盟」為核心，向伊朗提供外交庇護、能源採購與灰色金融通道，換取廉價石油與地緣槓桿。



汪浩直言，若神權體制倒台，中國不僅失去關鍵能源折扣來源，還將喪失在中東牽制美國的支點；此前以人民幣結算、規避制裁的能源與基建布局，也可能被全面清算。



對此，汪浩再說，更致命的是示範效應，委內瑞拉模式若在伊朗複製，意味著「獨裁互保」的資金與石油網絡被切斷，真主黨、IRGC外圍勢力失血，反過來削弱中俄在區域的代理體系。

汪浩認為，對中國而言，這不只是經濟損失，而是威權同盟瓦解帶來的戰略後退。他說，伊朗人民的覺醒，正在改寫中東秩序。若變天成真，世界看到的不僅是神權的終章，也將是中國地緣投資邏輯的又一次破產，「習友友越來越少了！」

