伊朗醫界統計示威死亡人數逾1.6萬 痛批「種族滅絕」

一份令人震驚的新報告稱，伊朗政權在反政府抗議活動中，持續殘酷鎮壓示威者，甚至包括無辜平民，已造成至少1萬6,500人死亡，超過33萬人受傷。

伊朗全國性示威活動遭到政府安全部隊血腥鎮壓。（圖／美聯社）

據《星期日泰晤士報》報導稱，這份來自一線醫生的新報告詳細披露了令人震驚的死亡人數，遠遠超過活動人士組織核實的約3100人。這些令人不安的數據來自8家主要醫院和16個急診科，顯示死亡人數在1萬6,500至1萬8,000人之間，其中大多數受害者據信年齡在30歲以下。

廣告 廣告

伊朗裔德國眼科醫生帕拉斯特教授代表德黑蘭數十名醫務人員向該媒體表示，「這是一種前所未有的殘暴」。「（2022年）他們用的是橡皮子彈和霰彈槍，打瞎了人的眼睛。這次他們用的是軍用級武器，我們看到的是頭部、頸部和胸部的槍傷和彈片傷」、「我跟幾十位一線醫生交談過，他們都非常震驚，甚至流下了眼淚。而這些都是經歷過戰爭的外科醫生。」

據報導，另有33萬至36萬人受傷，其中包括兒童和孕婦。

另外至少有1千人失明，德黑蘭一家醫院報告稱，眼部受傷人數高達7千人。一位眼科醫生說「霰彈槍造成的眼部損傷太多了，我們不知道該先救誰好」。

去年12月28日爆發的抗議活動迅速蔓延至伊朗全部31個省份，最初是因經濟崩潰而引發的示威，後來演變為自1979年伊斯蘭革命以來對伊朗神權統治者最嚴重的威脅。

據人權組織和目擊者稱，伊朗政權以壓倒性的武力鎮壓，部署了伊斯蘭革命衛隊及其民兵組織巴斯基民兵來鎮壓動亂。

隨著屠殺事件的不斷升級，當局於1月8日實施了近乎全面的網路封鎖，使伊朗陷入長達8天多的黑幕之中，此舉被認為是為了掩蓋屠殺真相，並阻止相關畫面傳播到國外。

帕拉斯特教授稱，「這是在數位黑暗的掩護下進行的種族滅絕」。

儘管媒體處於封鎖狀態，但仍有令人觸目驚心的畫面流出：停屍間內外，包括德黑蘭的卡赫里扎克法醫中心，堆滿了屍體。絕望的家屬在威脅和恐嚇下尋找失蹤的親人。

醫院外堆滿屍體的畫面令人怵目驚心。（圖／路透）

一位逃離伊朗的人士告訴媒體，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）在一個夜晚向所有人掃射，並且「冷靜地瞄準人們的頭部」。

有媒體報導稱，醫生表示，許多傷者是因嚴重失血而死亡，儘管多家醫院的醫務人員捐血救人，但安全部隊在某些情況下阻止了輸血，使得原本得以救治的傷者死亡。

延伸閱讀

批關稅談判黑箱 謝龍介籲政府說清對產業衝擊：別只為讓川普開心

川普急著要格陵蘭？郭正亮道破真相：逃避「這件事」

川普槍口對準歐洲！逼買格陵蘭若成真 旅美教授曝恐怖後果