伊朗醫護揭鎮壓已逾萬死 海外僑民倫敦集結抗議

公視國際記者洪雅芳在倫敦報導，「在倫敦的伊朗群眾，在週末再度聚集在大使館前，在現場我們除了聽到他們對伊朗政府的憤怒，更多的是對家人的擔憂。」

從天亮走到天黑，數千位伊朗裔民眾走上倫敦街頭，聲援國內的抗議行動，矢志在伊朗全境斷網時，成為對外的聲音。

伊朗民眾Bina說：「他們並沒有饒過送到醫院的傷者，我看到有些死者嘴巴裡還有呼吸器的管子，但在救治時被處決，他們還將屍體丟到火堆裡，目的就是要製造恐懼。」

伊朗女孩Bina轉述家鄉傳來的駭人訊息，伊朗革命衛隊甚至進入醫院，搜捕且處決病患。目擊者表示，安全部隊持槍在街上無差別掃射，每天都有裝滿屍體的大貨車運往太平間。

這場恐怖鎮壓讓伊朗境內形同人間煉獄。英國《泰晤士報》揭露，根據境內醫護秘密網絡統計，死亡人數超過1萬6500人，遠超官方承認的5000人。

Bina透露，「我有個朋友，是遲了一週才發現她22歲的弟弟被槍殺死亡，在一週後，她只能透過電話，她能做的就是，請她的朋友把電話放在弟弟屍體旁邊，讓她跟弟弟說再見。」

難以通訊的情況下，身在海外的伊朗人，分分秒秒都是煎熬。

Bina說道，「我的母親才剛經歷過非常艱辛的化療，抱歉，2天前是她的生日，我每天上午8時一起床，就緊盯著手機，上一通電話只有3分鐘，她只告訴我：『我還活著、別擔心。』」

伊朗民眾Farzi表示，「我無時無刻想著我的家人和朋友，我沒辦法睡覺，我很緊張害怕，又很無助。」

伊朗民眾Paniz提到，「我很希望可以有更多人站出來，表達對伊朗的支持，了解伊朗正在經歷的掙扎。」

數千人在倫敦街頭，訴說著無數個類似的遭遇，他們聚集在伊朗大使館前的街道，祈求世界的一點關注。但人們也說，不管有沒有世界的幫忙，這次伊朗都會爭取回屬於自己的自由。

伊朗攤販罷工為何演變成全國動亂？

