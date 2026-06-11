伊朗重申關閉荷姆茲海峽！批美國毀停火協議

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▲伊朗負責管理荷姆茲海峽通行事務的「波斯灣海峽管理局」（PGSA）最新發聲表示，「由於美軍的侵略性舉動引發緊張局勢，荷姆茲海峽將完全關閉直至另行通知」。（圖／路透社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 伊朗負責管理荷姆茲海峽通行事務的「波斯灣海峽管理局」（PGSA）最新發聲表示，「由於美軍的侵略性舉動引發緊張局勢，荷姆茲海峽將完全關閉直至另行通知」，伊朗外交部也發表聲明譴責美國發動違反了停火協議，「使停火協議形同虛設」。

美國與伊朗連續兩天衝突升溫，伊朗軍方在當地時間11日凌晨宣布荷姆茲海峽即日起關閉，伊朗海峽管理局也於台灣時間11日下午5點半左右發表聲明表示，「由於美軍的侵略性舉動引發緊張局勢，加上伊朗武裝部隊近期發布的公告，荷姆茲海峽將被完全關閉。已取得過境許可的申請人士，請保持耐心並等待進一步通知」。

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伊朗外交部譴責華府

而在海峽管理局發聲不久前，伊朗外交部也發表聲明表示，「美國最近對伊朗發動的非法襲擊不僅嚴重違反了《聯合國憲章》和尊重國家主權與領土完整的國際法基本規則，並且使2026年4月8日達成的停火協議形同虛設」。

伊朗外交部譴責美軍在當地建設軍事基地的行為，稱其讓部份海灣國家「與侵略方站在同一陣線」。伊朗外交部並對自己發動的反擊辯解，稱其只是在「行使固有的自衛權」，將任何局勢升級的責任歸咎於華盛頓，並稱未來仍將繼續採取一切必要措施，防止進一步侵略發生。

美軍否認荷姆茲海峽關閉

就像伊朗稱自己只是在行使自衛權一般，美軍也把打擊伊朗的行動定調為「自衛性打擊」。同時，美軍中央司令部也發表聲明反駁伊朗關閉荷姆茲海峽的說法，稱荷姆茲海峽依舊能夠通行。

對此，歐亞集團（Eurasia Group）分析師布魯（Gregory Brew）表示，「海峽是否開放，並非由美國或伊朗決定，而是由航運公司決定」，只有當航運公司覺得安全時，才能真正稱作海峽處於開放狀態。

目前仍有船隻通過荷姆茲海峽是事實，但是跟伊朗戰爭爆發前相比，通行量銳減也是事實。美國與伊朗各說各話，比較客觀的說法或許是，荷姆茲海峽大致上處於封閉狀態，但是依然時而有船隻能夠穿越。

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