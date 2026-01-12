伊朗鎮壓反政府示威 川普考慮以軍事、制裁等因應

2025年6月美軍出動B-2轟炸機投擲重型導引炸彈，重創伊朗部份核能設施。而面對2個多星期以來，伊朗蔓延全國的反政府示威，造成數百人以上死亡，加上有突襲委內瑞拉，逮捕總統馬杜羅的先例，因此各方都關注美國是否會以類似手法，促成伊朗發生政權更替。

美國總統川普表示，「伊朗當局以暴力進行統治，我們很嚴肅地看待此事。美軍也在關注，尋求強力的選擇方案。」

路透社與華爾街日報等媒體指出，所謂的強力解決方案，包括空襲等軍事打擊，以及祕密的網路駭客攻擊，加上擴大制裁，還有以網路聲援反政府勢力。

美國總統川普指出，「我手上有很強力的牌可打，如果伊朗當局一意孤行，就會遭我方的強力回應。」

而伊朗目前為止也是不甘示弱，國會議長卡利巴夫揚言，伊朗若遭美軍攻擊，美國在中東的基地還有以色列，都將是伊朗反擊的目標。另外，伊朗總統也指控美國和以色列，就是抗爭蔓延並造成重大死傷的幕後黑手。英國天空新聞指出，超過500名示威者死亡，大約1萬人遭逮捕。美國時代雜誌則說已有數千人喪命。半島新聞網則指出，超過100名伊朗安全人員在動亂中死亡。

伊朗總統裴澤斯基安表示，「煽動動亂並攻擊公共場所，焚燒清真寺與聖書古蘭經，這是美國和以色列的陰謀。」

根據以色列耶路撒冷郵報在12月29日，也就是伊朗抗爭開始蔓延隔天的報導，指出以色列情報局莫薩德以波斯文在社群平台發文，公開承認伊朗反政府示威群眾，有以色列情報人員混在當中，莫薩德公開呼籲伊朗民眾持續走上街頭，以色列情報員就在身邊支援他們。