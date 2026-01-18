伊朗鎮壓平息抗爭 與美互批情勢再升溫

記者賴韋廷／綜合報導

《以色列時報》17日報導，伊朗政府連日動員軍警暴力鎮壓，已使近期爆發的大規模街頭抗爭行動漸趨平息；由於人權組織估計衝突造成逾3千人死亡，美國總統川普與伊朗最高領導人哈米尼隔空互相指責，川普更公開呼籲伊朗「應更換領導階層」。

報導引述德黑蘭居民說法指出，首都已連續4天未出現大規模示威，但當局仍持續出動大批無人機與巡邏安全部隊監控市區，導致街道數天來幾乎空無一人，瀰漫強烈肅殺氣氛。不過，伊朗政府仍持續加強網路封鎖與監控，局部地區也時傳零星衝突。

報導指出，本次動盪始於上月28日，由最初民生經濟問題引發的不滿，演變為對伊朗政權體系的公開挑戰。儘管德黑蘭當局一度威脅處決被捕示威者，不過在川普警告軍事介入威脅下，伊朗已暫緩對800名示威者執行死刑，而中東多國也介入調停、緩解區域僵局；但美國「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）統計，這波抗爭已至少導致3090人死亡，其中包括至少163名政府人員。而多方情資也指出，實際死傷數據可能不只如此。

對此，哈米尼17日發表強硬談話，聲稱已「弭平」抗爭，並將混亂歸咎於美國及以色列等外國勢力操控。川普則高調回擊，直言哈米尼應「好好治理國家並停止殺人」；也抨擊哈米尼推卸責任的做法凸顯不適任，並喊話伊朗人民起而推動政權更迭。但因美軍目前已調遣「林肯號」（CVN 72）航艦打擊群與其他軍力開赴中東，後續情勢恐難見樂觀。

伊朗抗爭活動在遭受多次的血腥鎮壓後，已暫時走向平息。圖為義大利聲援者焚燒哈米尼照片。（達志影像／路透社）