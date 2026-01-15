伊朗鎮壓抗議死傷慘重 G7外長聯合聲明警告：將祭更多限制性制裁

加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國、美國等七大工業國集團（G7）外長及歐盟高級代表，於15日針對伊朗持續發生的抗議活動發布聯合聲明，對相關局勢發展表達嚴重關切。聲明指出，自2025年12月底以來，伊朗人民勇敢地表達對更好生活、尊嚴與自由的合理渴望，G7強烈反對伊朗當局對此進行日益加劇的殘暴鎮壓。

G7外長在聲明中表示，對於報導指出的大量死傷情況深感震驚，並強烈譴責安全部隊蓄意使用暴力、殺害抗議者、任意拘留以及對示威者採取的恐嚇手段。

廣告 廣告

聲明中敦促伊朗當局應保持最大程度的克制，避免使用暴力，並維護伊朗公民的人權與基本自由。這包括言論自由、尋求、接收與傳遞資訊的權利，以及在免於報復恐懼下的結社與和平集會自由。

G7成員國最後強調，如果伊朗持續違反國際人權義務、鎮壓抗議與異議人士，G7已準備好實施額外的限制性措施。

更多風傳媒報導

