伊朗鎮壓抗議釀大量死傷！ 醫院爆滿「遺體只能疊」 醫護曝慘狀：來不及CPR就斷氣

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

伊朗民眾不滿通貨膨脹走上街頭，抗議行動持續延燒，但當局以強硬手段鎮壓，並封鎖網路訊息。外媒引述醫護說法指出，短短48小時內恐造成大量死傷，各地醫院湧入傷患與遺體，醫療量能幾近崩潰，部分患者甚至來不及接受心肺復甦術（CPR）便宣告不治。

伊朗民眾不滿通貨膨脹走上街頭，抗議行動持續延燒，但當局以強硬手段鎮壓，並封鎖網路訊息。（圖／翻攝@Mercedes5494 X）

根據BBC報導，多名德黑蘭醫院員工形容現場「非常恐怖」，死傷人數不斷攀升，醫護人力與設備完全不敷使用，「許多人一到急診床位就斷氣」。有醫護透露，不少年輕抗議者頭部或心臟遭直接射擊，甚至未能活著送進醫院。

廣告 廣告

由於遺體數量過多，停屍間早已不堪負荷，醫院只能將遺體暫時疊放，甚至移置至祈禱室。德黑蘭一名醫師透露，死傷人數非常高，「我親眼看到一名患者眼部中彈，子彈從後腦穿出」，該名中槍患者在午夜被一群人帶到醫院，但他在抵達醫院前已死亡，無法搶救。

多名德黑蘭醫院員工形容現場「非常恐怖」，死傷人數不斷攀升，醫護人力與設備完全不敷使用。（圖／翻攝@Mercedes5494 X）

除了首都外，西南城市設拉子（Shiraz）的醫護人員也指出，許多傷者被送入醫院中，但院內外科醫師不足，無法負荷大量湧入的病患。 伊朗全國性反政府抗議活動始於兩週前的首都德黑蘭，超過185個城市加入抗爭，伊朗當局則強力鎮壓示威，國家安全委員會聲稱將對「持械破壞者」採取「果斷」的法律行動。

據悉，已有數百名抗議者遭殺害或傷亡，多人被拘留。聯合國發言人杜加里克（Stéphane Dujarric de la Rivière）上週五（1/9）指出，國際組織對當地傷亡感到不安，「世界各地人民都有和平示威的權利，政府有責任保障並確保這一權利受到尊重」。

伊朗目前已有數百名抗議者遭殺害或傷亡，多人被拘留。（圖／翻攝@ShahanshahCyrus X）





更多FTNN新聞網報導

委內瑞拉後輪到你了？德黑蘭再爆反政府活動 川普警告伊朗領袖：別逼我們開槍

伊朗反政府示威延燒！當局切斷全國網路 人權組織：已45死、2000人被捕

伊朗反政府示威釀12死 川普警告：若再有傷亡會遭美國「嚴厲打擊」

