伊朗鎮壓抗議2天死傷慘重 死者眼、生殖器遭射擊

持續已經超過兩週的伊朗反政府抗議活動，情勢越演越烈。人權組織表示，在8日與9日兩天的示威活動中，至少有1.2萬人遭到殺害，許多人是頭部、眼睛，甚至是生殖器官中彈。對此，美國總統川普呼籲抗議民眾接管政府，並表示美國的救援「已經上路」。

一名抗議人士頭部中彈，躺在地上，明顯失去生命跡象，這是伊朗示威抗議活動中，處處可見的殘酷景象。

伊朗安全部隊除了開槍殺人，連被打傷的民眾也不放過，強行闖入醫院抓人。幾名伊朗醫生表示，許多遭槍擊的示威者傷口集中在眼睛與頭部，有人甚至是生殖器官遭到子彈命中。

根據「伊朗國際電視台」表示，8日與9日兩天的示威活動當中，伊朗政府開槍殺害至少12,000名抗議人士，其中大部分都是30歲以下的年輕人。除了自身的武裝部隊，伊朗還計畫從伊拉克調集什葉派民兵，徹底執行血腥鎮壓，同時指責美國與以色列介入。

伊朗外交部長阿拉奇：「我們有大量文件和證據，顯示美國和以色列都參與了這起恐怖行動。」

聲稱伊朗政府屠殺民眾已經「越過紅線」的美國總統川普，則在社群發文，要伊朗民眾持續抗議並接管政府。

美國總統川普：「我已取消所有與伊朗官員的會面，直到那種毫無意義、殺害抗議者的行為停止，而我只對他們說一句，援助正在路上。」

所謂的「援助」極有可能包括軍事行動，因為美國已下令在伊朗的美國公民撤離。川普同時宣布，任何與伊朗進行貿易的國家，將被課徵25％關稅，軍事與經濟雙管齊下，全力聲援伊朗的民主運動。

