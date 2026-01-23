伊朗鎮壓示威傳逾5000死 網路封鎖實際死亡人數恐更高

（中央社杜拜23日綜合外電報導）人權人士今天表示，伊朗官方血腥鎮壓全國性示威抗議已造成至少5002人喪生。隨著伊朗有史以來最全面性網路封鎖進入第3週，外界憂心實際死亡人數恐更高。

美聯社報導，伊朗當局1月8日起切斷網路連線，因此取得伊朗境內資訊持續面臨困難。與此同時，美國與伊朗緊張局勢急遽升溫，美軍航空母艦打擊群正駛往中東地區，美國總統川普今天晚間對記者發表談話時，將其比作「無敵艦隊」（armada）。

廣告 廣告

根據總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）數據，5002名死者中，包括4716名示威者、203名政府相關人員、43名孩童以及40名未參與示威的平民。該機構還說，當局發動更大規模的逮捕行動，已有超過2萬6800人被捕。

目前的死亡人數已超過伊朗數十年來任一抗爭行動或動亂，令人聯想起1979年伊朗伊斯蘭革命期間的混亂局面。

伊朗政府21日首度公布官方死亡人數，稱有3117人喪生。當局表示，自去年12月28日爆發示威以來，死者中有2427人為平民與安全部隊，其餘則為「恐怖分子」。伊朗當局過去曾有低報或隱匿動亂傷亡的紀錄。（編譯：劉淑琴）1150123