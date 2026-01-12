伊朗鎮壓示威已500死、萬人被捕

記者施欣妤／綜合報導

總部設在美國的「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）11日指出，伊朗示威2週以來，包含安全部隊在內，已造成逾500人死亡，另外還有超過1萬人被拘留。美國總統川普則透露，伊朗領導層已致電表達談判意願，但他仍強調美國不排除採取相關行動。

「德國之聲」報導，由於伊朗大規模封鎖網路與通訊，外界愈來愈難評估其國內動亂規模。「人權行動者新聞通訊社」根據伊朗境內與海外人士提供情報，以及先前統計資料交叉比對後指出，伊朗鎮壓全國示威活動已導致至少496位平民，與48名安全部隊人員死亡，且死傷人數將繼續增加。

川普此前曾表示，若伊朗進一步殺害示威者，美國將採取行動。他11日晚間向記者表示，伊朗領導層已致電美國，表達談判意願，但他也補充「我們可能在會面前，就得先採取行動」，並說美軍正在評估局勢，同時研議「非常強硬的選項」，但未透露其他細節。

針對美方言論，伊朗國會議長卡利巴夫反擊表示，若美國動武，「以色列與美國軍事基地、艦艇等都將成為伊朗合法攻擊目標」，以強硬態度回應美方威脅。伊朗總統裴澤斯基安則透過國營電視臺指控，「伊朗宿敵企圖升高動亂」，並稱政府「已準備傾聽」抗議者意見。伊朗政府11日也宣布，為包括安全部隊成員在內，於過去2週示威中喪生的「烈士」舉國哀悼3天。

全球多國紛紛出現聲援伊朗示威的人潮，包含德國柏林有大批民眾聚集在知名地標布蘭登堡大門前抗議伊朗政權。（達志影像／美聯社）