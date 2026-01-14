伊朗鎮壓示威恐動用絞刑 川普揚言「美國會強硬回應」
美國總統川普（Donald Trump）13日表示，如果伊朗當局在鎮壓反政府的抗議活動時開始對示威者處以絞刑，美國將做出「強硬回應」。川普在網路上發布的訪談片段中說：「當他們（伊朗）開始殺害成千上萬的人，現在你又告訴我還有絞刑。我們就看看，這樣做會給他們帶來什麼後果。」
綜合法新社和路透社報導，川普在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞專訪時被問及伊朗14日可能開始執行絞刑時表示：「如果他們這麼做，我們將採取非常強硬的行動。」川普並未進一步說明何謂「非常強硬的行動」。
川普前往美國北部密西根州參觀一家製造工廠並發表經濟演說，期間接受專訪。川普在演說中也重申先前於社群媒體發布的訊息，向伊朗示威者喊話表示「援助正在路上」。
川普表示，目前尚不清楚伊朗的實際死亡人數。他說：「我聽到各種數字。聽著，一條人命都嫌多，但我聽到的有很低的數字，也有很高的數字。」稍後，川普返回華府的途中對媒體表示，他很快就會獲得有關伊朗的簡報。
川普說：「目前看來，死亡人數似乎相當多，但我們還不能確定。20分鐘內我會知道更多，我們將會根據情況回應。」
總部在挪威的人權組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）13日表示，目前已確認至少734人遭到殺害，實際死亡人數很可能達到數千人。
外界也日益擔心，伊朗恐動用死刑手段鎮壓抗議行動，因為德黑蘭檢察官表示，當局將對部分因近期示威而被捕的嫌疑人，以「與真主為敵」（moharebeh）罪名提出死刑指控。
「伊朗人權」特別點名26歲的索坦尼（Erfan Soltani），他上周在德黑蘭衛星城市卡拉吉（Karaj ）遭捕，據家屬透露，他已經被判死刑，最快14日就將行刑。
路透社無法獨立確認相關報導，伊朗國營媒體目前也未報導任何死刑判決。
伊朗這波抗議活動於12月28日爆發，最初是抗議貨幣貶值，目前已擴大為更廣泛的示威，甚至出現推翻神權政體的訴求。伊朗當局針對這波抗議潮，祭出「鎮壓」及「承認經濟抗議合理」的雙軌策略。目前而言，伊朗當局內部尚未出現足以動搖自1979年伊斯蘭革命以來統治體系的裂痕。
