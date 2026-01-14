伊朗鎮壓示威真相浮出 最高領袖要求官員「人人手中必須染血」

伊朗針對國內示威展開強力鎮壓，屍袋擺滿地面，情況相當驚人。

由於物價高漲，貨幣貶值，造成伊朗民眾不滿，紛紛上街頭抗議。據瞭解，伊朗當局在全國大斷網之後，政府開始進行血腥鎮壓。整起鎮壓運動是由伊朗最高領袖哈米尼下令執行的，哈米尼甚至要求政府官員，「手上必須人人染血，沒有人能置身事外」。目前所知，抗議死亡人數至少超過2500人。（葉柏毅報導）

據瞭解，伊朗最高領袖哈米尼，眼見國內示威情況越來越無法控制，決定採取血腥鎮壓手段，哈米尼決定，先啟動全國大斷網，以免鎮壓行動藉由網路傳播出去，接著再由軍警執行血腥鎮壓。哈米尼甚至要求統治階層「務必人人手上染血」。雖然人權組織估計，目前可核實的死亡人數，約在2500人以上，不過也有說法指出，這場大鎮壓，恐怕已經造成1.2萬人死亡。

媒體引述消息人士的話報導，哈米尼之所以會要求領導階層「人人手上染血」，是要大家都變成鎮壓示威的共犯，沒有人能脫身，只能全力保住政權，否則大家都會變成罪犯。

這場血腥大鎮壓主要發生在1月8日及9日兩天，伊朗當局先將全國斷網，再出動軍警特工等，針對群眾直接開槍射殺。美國總統川普表示，一旦當伊朗政府開始殺害成千上萬的人，美國絕對會強烈反制。