伊朗鎮壓示威群眾釀45死含8未成年 川普警告再殺人將「出手重擊」
[Newtalk新聞] 伊朗民眾不滿生活成本飆升走上街頭，示威潮蔓延全國，監測機構發現伊朗各地出現網路中斷現象。人權組織指出至少45人喪命、數百人受傷，還有超過2000人被捕，死者中竟包含未成年人。美國總統川普（Donald Trump）警告，伊朗政府若殺害示威者將「出手重擊」。
根據法新社核實影像，伊朗首都德黑蘭（Tehran）西北部的艾雅托拉卡沙尼大道（Ayatollah Kashani Boulevard）部分路段擠滿人群與鳴笛支持的車輛。伊朗境外的波斯語電視台和其他社群媒體平台，也播出其他城市的抗議畫面，包括伊朗北部的大不里士（Tabriz）與東部聖城麥什赫德（Mashhad）。
伊朗貨幣里亞爾（rial）匯價暴跌至歷史新低，引爆德黑蘭商家於去年12月28日罷巿抗議，一波示威潮迅速蔓延全國，而且規模已明顯擴大。流亡海外的反對派重要人物、前伊朗國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）之子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）稍早呼籲民眾再度展開大規模示威。
其他影像畫面可以看到，抗議群眾在艾雅托拉卡沙尼大道反覆高呼反政府口號，包括「獨裁者去死」。另一段未經法新社核實的影片拍下，麥什赫德瓦基拉巴德地區（Vakilabad）一條主要道路也擠滿抗議人潮；此處是什葉派（Shiite）伊斯蘭教最神聖的聖地之一。
還有未經核實的社群媒體影片可見，北部城市大不里士出現大規模抗議，人群高呼「巴勒維萬歲」，歷史名城伊斯法罕（Isfahan）也有示威活動。人權團體控訴，伊朗安全部隊對示威者開槍，死亡人數持續攀升。儘管政府出手鎮壓造成數十人喪命，示威浪潮至今沒有消退跡象，規模甚至持續擴大。
當地媒體與官方聲明指稱，自騷亂開始以來，至少已有21人死亡，包括安全部隊人員。不過，挪威非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）按確認死亡的人數估算，安全部隊至少射殺45名抗議者，其中包括8名未成年人。伊朗人權揭露，7日是抗議爆發以來最血腥的一天，至少有13名抗議者喪命。
伊朗人權主任阿米瑞-莫加達姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）說：「證據顯示，鎮壓的規模與暴力程度每天都在加劇。」並補充，有數百人受傷、超過2000人被捕。追蹤全球網路狀態的組織NetBlocks披露：「實時數據顯示，伊朗正處於全國性網路中斷。」川普今天表示，若伊朗當局「開始殺害」示威群眾，他將採取嚴厲行動「出手重擊」。
